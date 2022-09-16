Динар Самигуллин: «Мы перевели в «цифру» 80 процентов из 300 социально значимых услуг»

Динар Самигуллин: «Центр цифровой трансформации отвечает за проектирование и разработку новых цифровых решений, новых сервисов для жителей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы диктуем правила»

В 2019 году название Минцифры РТ было расширено, в наименование ведомства добавилась новая функция - «цифровое развитие государственного управления». Какова роль Минцифры РТ в рамках цифровизации республики? Какую роль выполняет Центр цифровой трансформации (ЦЦТ) в этой работе?

Я бы предложил сначала рассказать в принципе о всей структуре Минцифры РТ, чтобы у читателей и у вас было понимание всей картины в целом. Минцифры мы внутри себя называем холдингом. Оно разделяется на несколько подведомственных учреждений. В первую очередь, это само министерство, которое отвечает за координацию деятельности подведомственных учреждений и за зарождение так называемого нового культурного цифрового кода в обществе. Центр цифровой трансформации отвечает за проектирование и разработку новых цифровых решений, новых сервисов для жителей, в том числе, мы отвечаем за инфраструктуру, на которой это все разрабатывается.

Центр информационных технологий республики - по сути, это наши руки, которые непосредственно занимаются разработками. Это большой набор технических специалистов. IT-парк тоже является подведомственным учреждением, он отвечает за инфраструктуру для IT-сообщества, за зарождение культуры IT-сообщества и за коллаборацию IT-компаний.

«За производство и выпуск высококвалифицированных кадров, необходимых нашей республике и стране отвечает ГАПОУ «МЦК-КТИТС» Фото: digital.tatarstan.ru

ГАПОУ «МЦК-КТИТС» – это наш техникум, который отвечает за производство и выпуск высококвалифицированных кадров, необходимых нашей республике и стране.

Если переходить непосредственно к Центру цифровой трансформации, то у нас две основные функции. Первая, мы - единый государственный заказчик. Бюджет концентрируется в Центре цифровой трансформации, мы контрактуем поддержку, развитие, создание новых информационных систем, поддержку и развитие непосредственно инфраструктуры. Это и технологическая, и техническая инфраструктура, центр обработки данных. Вторая наша функция – это единый проектно-продуктовый офис. По сути, мы «берем» потребности у пользователей, у наших функциональных заказчиков, министерств, ведомств, других органов власти, органов муниципального управления, и перекладываем их в технические задания, описываем их в формате технической документации. Далее проводим разработку либо своими силами, либо привлекаем подрядчиков через проведение конкурсных процедур.

Центр цифровой трансформации Татарстана существует два года. Каковы основные результаты его деятельности?

В первую очередь, мы переняли весь опыт, который был сконцентрирован в самом министерстве и в Центре информационных технологий. Мы выстроили новые процессы. Если ранее министерство просто торговало, по сути, объявляло закупку и привлекало вендора, а далее вендор непосредственно «снимал» потребности с функциональных заказчиков и разрабатывал какой-либо продукт, и все это происходило без нашего участия, то сейчас функцию проектирования мы забрали себе. Мы диктуем правила, мы полностью описываем функционал будущей системы или модернизацию функционала, и в дальнейшем либо отдаем ее на разработку, либо разрабатываем сами. Это первое направление, которое мы уже полностью выстроили.

А можно сказать, что это некий аналог ГИСУ, который сегодня существует в сфере строительства?

Верно. Для этого мы собрали профессиональную команду сотрудников, руководителей проектов, которые несут на своих плечах всю эту работу.

Еще одна важна часть нашей работы – организация взаимодействия гражданина и государства через цифровые сервисы. Мы улучшаем опыт жителей республики в этом взаимодействии. Мы разрабатываем такие сервисы, как «Я строю», который помогает жителям в процессе строительства дома. «Я-школьник», который помогает школьникам в процессе обучения, и мотивирует в процессе получения новых знаний. У нас есть сервис для бизнеса «Мои субсидии», который помогает взаимодействовать бизнесу с государством в целях получения субсидий, каких-то мер поддержек. Есть сервис для жителей «Забота», помогающий людям получать меры социальной поддержки от государства. Мы поддерживаем и развиваем привычные сервисы, среди которых Портал государственных услуг, мобильное приложение Государственных услуг, мобильное приложение «Народный инспектор», «Народный контроль». Это все в наших руках.

А насколько у вас большой коллектив?

132 человека.

Это штатные сотрудники или есть и на аутсорсинге?

Все штатные сотрудники.

«Мы собрали профессиональную команду сотрудников, руководителей проектов, которые несут на своих плечах всю эту работу» Фото: digital.tatarstan.ru

«Что такое автоматизация, информатизация, цифровизация и цифровая трансформация?»

Если говорить про цифровизацию в целом. Как вы оцениваете - что на сегодняшний день республике уже удалось сделать, а что еще предстоит? Какие есть болевые точки? Куда цифровизация еще не дошла?

Мы находимся в постоянном движении в сторону улучшения. Для начала, я хотел бы, чтобы мы с вами говорили на одном языке и ввести своего рода глоссарий. Что такое автоматизация, информатизация, цифровизация и цифровая трансформация?

Я думаю, большинство наших читателей хотели бы понять, в чем разница?

Это связано с тем, что, во-первых, нет определенных стандартов, во-вторых, эта градация, разделение достаточно общее. Для себя я выделяю четыре основных этапа и три основных составляющих, без которых эти этапы не могут быть реализованы.

Все начинается с автоматизации. По сути, автоматизация – это компьютеры, которые автоматизируют те процессы, к которым мы привыкли. К примеру, вам нужно записать ребенка в школу. Автоматизация - это когда вы приходите в школу, подаете документы. Тот, кто их принимает, вносит ваши данные в компьютер, и на этом вы расходитесь. Затем вы ждете своей очереди и через какой-то определенный период времени приходите посмотреть, на какой позиции находится ваш ребенок. Когда начинается информатизация, вы подключаете компьютер к сети интернет, и происходит сокращение временных затрат на передачу информации, на коммуникацию между пользователями. Когда начинает работать какое-то цифровое решение в виде информационной системы или сервиса, здесь начинается эпоха цифровизации. Многие процессы заменяются на информационные системы, какие-то процессы в принципе исключаются из цепочки. А когда вашему ребенку исполняется 6 лет, вам приходит сообщение с предложением записать ребенка в школу, предлагаются варианты школ, расположенных рядом с вами. И вы одним кликом производите запись ребенка в школу. Это – уже цифровая трансформация.



По сути, происходит принципиальная трансформация процессов: если вы раньше сами инициировали, сами ходили, подавали какие-то документы, то цифровая трансформация в принципе изменяет отношение к этому процессу.

«Возможно, у них доверие никогда и не появится»

Какие результаты достигнуты в этом отношении? К примеру, одно из первых решений, которое было массово внедрено, это платежи за ЖКХ. Казалось, что это было недавно, но время идет очень быстро. Но многие люди привыкли еще по старинке оплачивать коммунальные услуги по квитанции, через почту. Вопрос о том, насколько эти решения глубоко проникают в жизнь людей? Насколько они к этому готовы?

Цифровизация уже проникла во все отрасли. Глубина разная, безусловно. И министерство сейчас называется не министерство информатизации и связи, а - цифровизации государственного управления. И наша структура называется Центр цифровой трансформации. Потому что мы уже перешли дальше от эпохи информатизации, когда в свое время все государственные учреждения подключались к сети интернет. Я помню, когда мы еще только начинали, интернет подключали по медной паре, сегодня это уже больше экзотика. Сейчас это оптоволокно. Мы прошли процесс информатизации, сейчас идет эпоха цифровизации.

Для того, чтобы пришла эпоха цифровизации, нужны три составляющих. Первая – это технологии, они у нас есть, они общедоступны и достаточно хорошо развиты. Второе – это кадры. Кадры нужны высококвалифицированные, в большом количестве, не только разработчики, это и проектировщики, и аналитики, администраторы и руководители проектов. И третье – это культура, которая должна зародиться. То, что вы говорите про ЖКХ, для многих людей пока еще страшно, не вызывает доверия. Возможно, у них доверие никогда и не появится. Должно вырасти новое поколение, должна появиться новая культура. И когда мы перейдем к этой новой культуре, когда можно будет передавать данные и не бояться того, что ваши персональные данные «уйдут» в какие-то информационные системы, тогда закончится эпоха цифровизации, и начнется эпоха цифровой трансформации. Будут меняться уже сами процессы.

«В медицине мы буквально в прошлом году закончили пилотирование решения по анализу снимков компьютерной томографии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается наших текущих реалий, то цифровизация проникла повсюду: от медицины до культуры, от транспорта до получения образования. В медицине мы буквально в прошлом году закончили пилотирование решения по анализу снимков компьютерной томографии. Оно было очень востребовано в период пандемии. Мы выяснили, что при анализе снимка легких на предмет заражения ковидом, выявляются дополнительные побочные элементы, которые раньше врач не замечал, не обращал на это внимание. И большое количество пациентов были нам благодарны за то, что мы вовремя подсветили эту патологию. Они начали над ней работать. И, возможно, мы спасли им жизни.

В сфере образования цифровизация – это не только электронные дневники, электронные журналы, к которым мы уже давно привыкли. Цель цифровизации образования – снятие барьеров и предоставление доступа тем, кто не может так или иначе получать качественное образование в оффлайн формате. Уже сейчас можно присутствовать на лекциях лучших преподавателей, лучших специалистов, не только их слушать, но как-то комментировать, вступать в диалог. Это позволяет получать качественное образование не только социально незащищенным гражданам, но и тем, кто решил получить для себя новую профессию, воплотить свою мечту, не выходя из дома. И, в дальнейшем, возможно, изменить свою жизнь.

«Мы недавно провели культурное мероприятие, большой семейный фестиваль «Tatfuture» - «Татарстан будущее» - «Татарстан киләчәк», на котором популяризировали цифровизацию» Фото: kzn.ru

Происходит цифровизация в транспорте, цифровизация в культуре. Мы, цифровая команда Татарстана, недавно провели культурное мероприятие, большой семейный фестиваль «Tatfuture» - «Татарстан будущее» - «Татарстан киләчәк», на котором популяризировали цифровизацию. Один из наших стендов был посвящен цифровой культуре. Она другая, не стандартная, не такая, к какой мы привыкли. Ее контент создается непосредственно от ваших мыслей, от ваших идей, от ваших слов. Сейчас искусственный интеллект пишет картины с тех слов, которые вы ему скажете. Интеллект пишет музыку, исходя из ваших потребностей, из тех слов, которые вы говорите, из той интонации, с которой вы их произносите.

СМИ сейчас тестируют цифровые разработки, которые позволяют писать новости…

Вот видите. Цифровизация, так или иначе, уже проникла в каждую отрасль, она нас окружает. Мы стали к ней более привычны. Но всегда будут оставаться люди, которые не доверяют цифровизации. Это нормально. Мы живем в свободной стране, каждый вправе выбрать для себя то, что ему комфортно. У нового подрастающего поколения уже другие потребности. У них сформирован другой образ мышления, они совсем по-другому относятся к сервисам, к тем же Госуслугам. Им непривычно, что нужно куда-то пойти, что-то подать. Им удобно это делать в 1-2 клика с мобильного телефона или со своего стационарного компьютера.

«Цифровизация позволяет облегчить человеку жизнь»

А какие социально значимые услуги у нас еще не переведены в цифровой вид? И когда это произойдет?

У нас более 300 социально значимых услуг. Мы почти 80% уже перевели, как информирует наш министр Айрат Хайруллин, в электронный или цифровой вид. Чуть позже поясню, в чем различие. А перевод части услуг закончим до конца этого года. И в конце Года цифровизации республики мы отчитаемся и доложим о завершении этой работы. Что касается электронной услуги или цифровой услуги, здесь тоже достаточно просто. Основная задача, чтобы пользователю было удобно подать заявление, не выходя из дома через портал Государственных услуг, либо какое-то мобильное его решение. Дальше уже происходит «чудо»: либо данный запрос будет обработан ведомственной информационной системой без какого-либо участия представителя государственного органа, когда система сама понимает, что хочет от нее пользователь, сама знает, где взять дополнительную, недостающую информацию, провести какие-то расчеты и предоставить человеку услугу. Это называется цифровая услуга. Когда же человек подал заявление через цифровой сервис, и с обратной стороны его получил человек-сотрудник государственного органа или местного самоуправления, то эту услугу мы называем электронной. Над ней нам еще предстоит поработать для того, чтобы ее тоже максимально цифровизировать. Цифровизация позволяет ускорить процесс, уменьшить транзакционные издержки и облегчить человеку жизнь.

Что такое единая цифровая платформа? Что это за проект, для чего он предназначен, в какой стадии реализации находится?

Платформенные решения – это не новинка на рынке. Многие коммерческие организации уже давно их внедряют. Связано это с тем, что платформа позволяет уменьшить расходы на создание и содержание информационных систем, в том числе, временные расходы, и унифицировать процесс разработки. Только у нас в оперативном управлении находятся более 64 ведомственных информационных систем, часть из них - государственные, часть - просто автоматизирующие определенные процессы. И все эти системы нужно поддерживать. Они создавались разными вендорами на разных технологиях с применением цифровых решений еще до появления Центра цифровой трансформации. Получился такой зоопарк государственных систем. Платформа же должна унифицировать этот процесс. Любая информационная система состоит из определенных модулей, которые выполняют определенную функцию. И ряд модулей можно использовать, не создавать заново. По сути, это можно сравнить с конструктором «Лего» - когда вы покупаете ребенку два разных набора. Например, из одного можно собрать автомобиль, из другого космический корабль. В этих наборах есть кубики, которые взаимозаменяемы. Они похожи. В информационных системах ровно так же. Есть уникальные кубики, которые относятся только к той деятельности, которую мы пытаемся автоматизировать, цифровизировать, а есть универсальные кубики, которые нет необходимости создавать, их можно скопировать или взять из репозитория. Цифровая платформа в основном направлена на то, чтобы собрать в себе наборы этих кубиков, описать правила их взаимодействия, описать правила взаимодействия с ними, унифицировать процессы, и уже на этой платформе выстраивать новые информационные системы в едином стандарте с меньшими затратами и по времени, и по финансам.

«У нас более 300 социально значимых услуг. Мы почти 80% уже перевели в электронный или цифровой вид» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Свой портал дает возможность адаптировать его под потребности татарстанцев»

Поговорим про сервис «Госуслуги РТ». В нем периодически происходят изменения, т.е. дизайн меняется, функционал в сторону расширения. Я, в какой-то момент, как пользователь, заметил, что стал больше пользоваться Госуслугами РФ, во многом их функционал пересекается. В связи с этим, какие дальнейшие перспективы развития республиканского сервиса госуслуг, какова его интеграция с федеральным сервисом, с сервисами других регионов. Что нас ждет дальше в плане развития?

Действительно, портал Государственных услуг РТ активно развивается. Связано это с тем, что появляются новые услуги. Я говорил, что в этом году мы закончим цифровизацию более 300 услуг. Та архитектура, на которой был ранее построен портал, не позволяет пользователю активно взаимодействовать непосредственно с порталом и получать эту новую услугу. Поэтому мы все время меняем и дизайн, и формат взаимодействия с пользователем, улучшаем его. Для нас стандарт – добиться, чтобы пользователь в два клика добрался до своей услуги. Мы ищем разные подходы, разные способы реализации.

Есть идея сложить услуги по жизненной ситуации, например - образования, рождения, получения жилищно-коммунальных услуг. Есть планы по переводу навигации на голосового помощника, потому что новому подрастающему поколению будет удобнее общаться с голосовыми помощниками, активное развитие которых вы можете наблюдать. Портал меняется и будет меняться, совершенствоваться, подстраиваться под потребности пользователя. Мы сейчас также работаем над тем, чтобы предоставить способы получения государственных услуг через другие каналы.

Я ранее говорил о том, что мы разрабатываем цифровые сервисы «Я строю», «Я – школьник». В этом году мы анонсируем цифровой сервис «Локоло», который агрегирует в себе все жизненные ситуации, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Сервис достаточно уникальный. Буквально у 2 – 3 регионов есть возможность проводить голосование в многоквартирных домах через цифровой мобильный сервис. Один из этих регионов - это Республика Татарстан. Мы реализовали данную функциональность, пользователям это будет доступно.

Что касается пересечения функционала с порталом федеральных услуг, то здесь мы должны понимать, что федеральные структуры будут делать их универсальными для всех регионов. От Калининграда до Владивостока у всех будет единый цифровой формат получения услуг. Если же мы захотим что-то дополнить, ввести новые услуги, ввести какие-то коммерческие услуги, которые также будут максимально помогать жителям в их обычной жизнедеятельности, то сделать это уже будет невозможно. А свой портал дает возможность адаптировать его под потребности татарстанцев, под появление новых услуг. На нашем портале мы быстрее выводим услуги, быстрее их цифровизируем, в том числе, муниципальные услуги. Федеральный портал включает только государственные услуги, там нет муниципальной составляющей. Это ключевое отличие федерального и республиканского порталов.

«В этом году мы анонсируем цифровой сервис «Локоло», который агрегирует в себе все жизненные ситуации, связанные с ЖКХ» Фото: digital.tatarstan.ru

«Все новые сервисы, которые сейчас разрабатываются, закладывают архитектуру их перевода на татарский язык»

Насколько активно в цифровой трансформации присутствует татарский язык. Каковы запросы населения на использование сервиса на татарском языке? И в целом - насколько двуязычие учитывается в новых разработках, новых проектах?

Мы стараемся создавать сервисы изначально двуязычными. Все новые сервисы, которые сейчас разрабатываются, в том числе мобильные цифровые сервисы, о которых я говорил, закладывают архитектуру их перевода на татарский язык. К сожалению, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Минусы – это, конечно, финансовые издержки, так как приходится создавать два сервиса параллельно. Что касается портала Государственных услуг, к сожалению, он у нас не полностью переведен на татарский язык. Здесь есть ограничения, в том числе федеральные стандарты, по которым должна оказываться услуга, в том числе стандарты, описывающие, как услуга должна называться, какой текст должна содержать на портале или в цифровом решении. И, к сожалению, там не учтены национальные аспекты, возможность перевода услуг на татарский язык.

Если я живу в районе, где люди больше общаются на татарском языке, и вдруг я захотел через Госуслуги записать ребенка в детский садик, я смогу это сделать на татарском языке?

К сожалению, сейчас нет.

А в теории это возможно?

В теории это возможно, и мы над этим работаем. В прошлом году мы закончили разработку клавиатуры татарского языка с предиктивным вводом. Вы можете ее скачать в App store, Google play. Сервис «Я – школьник» полностью переведен на татарский язык. Вы можете уже полностью им пользоваться. Создание цифровых решений, новых сервисов снимает с нас федеральные ограничения, предусматривающие предоставление услуги по какому-то стандартизированному цифровому параметру. В ближайшее время наш сервис «Локоло» будет переведен также на татарский язык. Вы сможете получить все услуги, сервисы, связанные с жизнедеятельностью в многоквартирном доме, в том числе и на татарском языке. Мы также перевели на татарский язык и свой голосовой помощник, голосовой чатбот, по которому вы сможете подавать показания счетчиков на татарском языке. Он работает достаточно уникально. Достаточно его обучить один раз, объяснить, что-такой-то счетчик – это счетчик холодной воды, его показатель такой-то, а вот это - счетчик газа, у него показатель такой-то. В следующий раз, когда вы будете вносить в него данные с помощью голоса, вам будет достаточно просто продиктовать показания. Сервис уже сам распределит, исходя из определенного алгоритма, какие данные относятся к холодной воде, какие к горячей воде, какие к газу. И этот сервис воспринимает, в том числе, татарский язык.

«Для нас стандарт – добиться, чтобы пользователь в два клика добрался до своей услуги» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы изначально дали пользователям пощелкать, потрогать, поработать, поняли, где хорошо, где плохо»

На вашем сайте указано, что Центр цифровой трансформации применяет бизнес-подход к решению государственных задач при отсутствии бюрократии. Поясните, что под этим подразумевается?

Мы переняли процесс разработки сервисов из бизнеса, мы активно внедряем Agile-подходы. Безусловно, определенным ограничением является наличие 44-ФЗ, который обязывает нас все-таки соблюдать определенные бюрократические процедуры. Но все, что вне 44-ФЗ, мы улучшили согласно бизнес-подходу. Мы сами теперь «снимаем» потребности с пользователей, сами пишем технические задания, сами проектируем пользовательский опыт. У нас остается только положить это в техническое задание, техническое требование и заполнить всю необходимую документацию по 44-ФЗ. Это позволило сделать сервисы более гибкими. Если согласно 44-ФЗ - как вы написали в техническом задании, так вам подрядчик и сделает, то наш подход позволяет в основу техзадания положить полностью проверенную гипотезу. Гипотезу, в рамках которой мы точно знаем, что пользователю эта система будет удобна, потому что мы изначально провели тестирования, собрали фокус-группы, сами отрисовали макеты, собрали какие-то концепты, дали пользователям пощелкать, потрогать, поработать, поняли, где хорошо, где плохо. И уже по результатам исследований написали техническое задание и объявили закупку. Раньше это было невозможно сделать, нужно было написать техзадание а разрабатывал уже подрядчик. Дальше, уже по результатам работы подрядчика, система модернизировалась под потребности. Это занимало больше времени, требовало больше денег, больше расходов. Сейчас мы тут экономим.

«Конкуренция иногда доходит до 7 компаний по одной заявке»

Поскольку вы очень активно взаимодействуете с IT-компаниями, расскажите, каков уровень тех компаний, которые привлекаются к работе над государственными сервисами? Все ли они из Татарстана, или есть компании из других регионов, из-за рубежа? Чьими руками все это делается?

Выбор компании происходит по результатам открытого аукциона либо конкурса согласно требованиям 44-ФЗ.

Насколько велика конкуренция?

Конкуренция иногда доходит до 7 компаний по одной заявке. Мы стараемся максимально качественно проработать техническое задание, технические требования, предъявляемые к подрядчику. Подрядчик уже сам определяет, может он в указанные сроки выполнить указанные работы или его компетенции не хватает. Чаще всего нашими подрядчиками являются татарстанские компании, они у всех на слуху. Это наша большая четверка. Но проявляют интерес и федеральные, московские компании, так как Татарстан - один из немногих регионов, активно занимающихся цифровизацией и разработкой каких-то своих решений. Большинство регионов довольствуются тем, что им либо спускается сверху что-то унифицированное, либо оставляют процессы такими, как есть.

«Новый IT-парк направлен на то, чтобы закрыть полный спектр цифровизации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По цене двух чашек кофе вы сможете арендовать рабочее место в самом центре города»

А как осуществляется взаимодействие с IT-парком имени Башира Рамеева? Понятно, что это совершенно новый проект и, наверное, многое еще впереди. Но какая-то связка в вашей работе планируется?

Во-первых, большое спасибо нашему президенту Рустаму Минниханову, который поддержал создание нового IT-парка. Мы гордимся не только тем, что получилось, но и тем, как быстро мы это сделали. Слышим слова восхищения не только от жителей республики, но и из многих соседних регионов, в том числе из Москвы. IT-парк получился великолепным, он меняет в принципе отношение к IT. Если предыдущий IT-парк был заточен на то, чтобы предоставлять качественную, хорошую инфраструктуру для IT-компаний, молодых стартапов, то этот IT-парк направлен на то, чтобы закрыть полный спектр цифровизации и взращивания от детского технопарка, где дети начинают впервые прикасаться к отрасли, заканчивая киберпарком, где активно развивается киберспорт. Если раньше играть в компьютер с точки зрения наших родителей было в какой-то степени даже зазорно, то сейчас это большой бизнес с большими деньгами. Киберспорт входит в перечень направлений, которые будут развиваться на базе нового IT-парка.

Мы создали целую площадку для развития и этой отрасли. Новый IT-парк закроет весь спектр потребностей сферы ИТ. Это и доступные коворкинги, где по цене двух чашек кофе вы сможете арендовать рабочее место в самом центре города с великолепным видом на озеро Кабан, на Старо-Татарскую слободу. Это маленькие офисы для растущих компаний. Это средние офисы для компаний, которые уже твердо стоят на ногах. И большие офисы для крупных компаний, крупных игроков. Сейчас планируется завести сюда две крупные компании – «Сбербанк» и «Казань-экспресс».

Через какой срок вы будете полностью заполнены?

Уже сейчас на каждый квадратный метр заявлено более двух компаний. Только сейчас открывший свои двери IT-парк уже считается полностью заполненным, то есть потребность в нем очень большая. Для нас это ценно тем, что, во-первых, компании, работающие рядом, начинают коллаборировать друг с другом, и появляются какие-то новые технологические решения. Во-вторых, это рост новых компаний, их акселерация, когда из маленьких вырастают средние компании, готовые брать государственные контракты. Потому что, будем честны, участие в закупках является барьером для многих компаний, многие считают, что это высокий риск, это много документов, большая бюрократия. На самом деле этот риск неподтвержденный, мы здесь максимально содействуем любой компании в подготовке документации, активно помогаем, консультируем, объясняем, что мы хотим на выходе, что мы имеем в виду, описывая казенным языком то решение, которое должно получиться на выходе. Поэтому для нас это больше источник качественных, классных, крутых компаний, которые смогут реализовывать наши проекты.

«IT – это очень широкий спектр разных направлений. Здесь нужно исходить из того, что человеку более близко» Фото: digital.tatarstan.ru

«Если есть выбор: идти, не идти, то однозначно идти»

Сфера IT очень популярна среди молодежи. Что бы вы посоветовали молодым людям, которые думают: пойти в эту сферу или не пойти? С чего им начать?

Если есть выбор: идти, не идти, то однозначно идти. IT-сфера – это будущее. Уже сейчас определен перечень профессий, которые в ближайшие десятилетия просто умрут. IT-сфера только развивается. За последние 10 лет в области IT появилось более 60 новых профессий, причем, это не только разработка. Это и аналитика, и управление проектами, и дизайн, и тестирование кода, тестирование продукта. IT – это очень широкий спектр разных направлений. Здесь нужно исходить из того, что человеку более близко. Если человек - интроверт, любит какие-то математические вычисления, предпочитает спокойно и тихо писать код, то добро пожаловать в программисты. Если же человек любит общаться, любит управлять, то ему - в управление проектами. Если человек предпочитает много анализировать, то пожалуйста - в бизнес-аналитики, системные аналитики. Спектр огромный, и здесь человеку нужно просто определиться, исходя из своих возможностей, своих знаний, своих умений.

В Центре цифровой трансформации сейчас активно развивается два крупных направления. Первое, это обработка и работа с большими данными. Мы называем это направление – «Фабрика данных». Второе - работа с искусственным интеллектом. Фабрика данных – уникальный сервис, если его можно назвать сервисом. По сути, это целая фабрика. Можно провести аналогию с нефтедобычей. Есть некое озеро нефти, которое находится в недрах земли, туда опускается буровая станция, выкачивает эту нефть, передает эту нефть на предприятия, и предприятия делают из этой нефти какие-то нефтепродукты. У нас все то же самое. В недрах наших информационных систем республиканский центр обработки данных уже сейчас насчитывает более 1,3 питабайт данных. Здесь содержится огромное количество ценных данных, которые можно обрабатывать и получать из этого какой-то результат. Мы построили фабрику, которая проникает в каждую информационную систему, выкачивает оттуда данные, передает это на предприятие, которое их обрабатывает. И на выходе мы выдаем результаты в виде отчетов для руководства для принятия управленческих решений на основе проверенных данных. Либо мы подаем эти данные для информационных систем, которые используют их в расчетах, в процессе принятия решений.

Например, мы активно работаем в социальной сфере. У нас есть государственная информационная система «Социальный регистр населения», которая занимается расчетом мер социальной поддержки. Для этого нужно знать параметры человека: его доход, имущественное положение, наличие семейного статуса, количество детей. Эти данные можно либо взять у пользователя, спросив у него. Он должен их подтвердить. Значит, он должен прийти в Центр социальной защиты, подать, возможно, какие-то документы. Либо мы можем найти данные в информационных системах, например, вытащить данные о его семейном положении из системы ЗАГС. Из налоговой системы вытащить данные о его доходах. И, не тревожа его, не вызывая в государственные органы, провести расчет и начисление мер социальной поддержки.

Также мы анализируем, в том числе для принятия управленческих решений, цены на ключевые продукты в республике. Сейчас это происходит так: в каждом муниципалитете есть люди, которые выходят в магазины, записывают цены на 52 социально значимых продукта, вкладывают данные в информационную систему. И уже Татарстанстат выдает информацию руководству нашей страны, нашей республики о том, какова ценовая ситуация в Татарстане. Мы же научились это делать почти в онлайн-формате, анализируя информацию, полученную от налоговых органов, «выдергивая», по сути, названия продуктов из кассовых чеков. Это не так просто. Например, мы начали с соли, но одной только соли около 10-15 позиций: соль для ванны, пищевая соль, поваренная, йодированная, морская соль. Мы научились извлекать необходимый параметр и на его основе анализировать ситуацию по всей республике. И у президента каждое утро в планшете появляется информация о том, какие цены сейчас на картофель, на соль, на сахар.

«Мы уже научились определять по камерам наличие свободных парковочных мест» Фото: © «Татар-информ»

Мы активно работаем над искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – это не только голосовой помощник, наш чатбот Лиля, о котором я раньше говорил, но и анализ видеопотоков. В республике имеется огромное количество видеокамер, собирающих массу данных о том, что происходит вокруг: о количестве людей, которые проходят через определенную территорию, о количестве машин. Мы уже научились определять по камерам наличие свободных парковочных мест. В ближайшее время будет реализован сервис, который даст возможность определить наличие свободных парковок через Телеграм-бот либо еще какое-то приложение. Подъезжая к какой-то улице, вы отправляете запрос: где есть свободное место? Камера анализирует и отвечает: здесь есть свободное, вы можете поставить машину.

Есть более социально значимый проект, повышающий уровень личной безопасности граждан. Например, по видеокамерам мы определяем бездомных собак, которые сбиваются в стаи. Мы берем данные с камер, анализируем их, видим, что действительно в таком-то районе, городе, селе скапливаются собаки. Мы научились их идентифицировать, видим, что это одна и та же собака, которая перемещается по определенному ареалу, и направляем туда какие-то службы. Планируем также выпустить в ближайшее время следующий сервис: например, мамочка выходит на прогулку со своим ребенком и задает вопрос, есть ли сейчас в парке какая-нибудь бродячая собака. И сервис говорит: все хорошо, собак нет, вы можете спокойно гулять, либо сообщить - да, есть, замечена бездомная собака. Дальше родитель сам принимает решение, идти с ребенком или не идти.

Чем дальше мы двигаемся в своей работе, тем больший фронт направлений и возможностей открывается. Так, постепенно, но неуклонно происходит процесс цифровой трансформации нашей жизни.