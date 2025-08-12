Динар Шакиров: «Татарстан неизменно входит в тройку лидеров инновационного развития»

Татарстан вошел в тройку лидеров инновационного развития регионов России, уступив только Москве. Исследование, подготовленное Высшей школой экономики, оценивает не только текущий уровень, но и потенциал территорий. Как республика удерживает высокие позиции и где планирует усиление – в интервью с заместителем министра экономики РТ Динаром Шакировым.





Фото: mert.tatarstan.ru

Рейтинг «Вышки» дает объективную картину развития регионов

– Динар Рафикович, кто и для чего формирует рейтинг инновационного развития регионов России?

– Рейтинг формирует Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Это исследование имеет стратегическое значение, поскольку позволяет оценить уровень инновационной активности и потенциала каждого региона, что играет ключевую роль в создании конкурентоспособной экономики. Особенно ценно то, что рейтинг позволяет увидеть объективную картину развития регионов в сравнении друг с другом.

– По каким показателям и как оценивается инновационное развитие регионов?

– Исследование проводится по достаточно комплексной системе, включающей 55 показателей, которые распределены по пяти ключевым блокам. Это социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, непосредственно инновационная деятельность, экспортная активность и качество инновационной политики.

Методология формирования рейтинга подробно описана в докладе, где представлена разбивка по всем показателям. Для желающих глубже погрузиться в детали на сайте НИУ ВШЭ размещены профили каждого региона, где можно увидеть все составляющие оценки.

«На фоне мировых тенденций цифровизации и глобализации регионы, которые активно внедряют инновации, более подготовлены к вызовам современности и будущего» Фото: © «Татар-информ»

Татарстан улучшил свою позицию в рейтинге

– Какое место занял Татарстан в рейтинге 2025 года и какая динамика наблюдается?

– В 2025 году Татарстан занял второе место в рейтинге, уступив только Москве. Это на одну позицию выше, чем в 2024 году, когда мы были на третьем месте. Что особенно важно – за весь период существования рейтинга с 2012 года наша республика неизменно входит в тройку лидеров. Это подтверждает стабильно высокий инновационный потенциал Татарстана и эффективность нашей инновационной политики.

– Какую практическую пользу регионы получают от таких рейтингов?

– Это прежде всего инструмент для самодиагностики. Они помогают регионам идентифицировать свои сильные и слабые стороны, что способствует разработке более эффективных стратегий развития.

Для нас это возможность увидеть, где мы действительно преуспеваем, а где нужно сосредоточить больше усилий. Кроме того, рейтинг создает здоровую конкуренцию между регионами, стимулируя всех к дальнейшему развитию.

– В каких областях у Татарстана есть потенциал для улучшения показателей?

– Если рассмотреть наши позиции в разрезе индексов рейтинга, мы видим, что по показателям «Инновационная деятельность» и «Качество инновационной политики» республика находится на первом месте, по «Социально-экономическим условиям инновационной деятельности» у нас третье место.

При этом мы видим потенциал для роста по двум направлениям: «Экспортная активность», где мы занимаем девятое место, и «Научно-технический потенциал» – десятое место. Над этими направлениями мы активно работаем.

– Почему инновационное развитие важно в современных условиях?

– На фоне мировых тенденций цифровизации и глобализации регионы, которые активно внедряют инновации, более подготовлены к вызовам современности и будущего. Инновации сегодня – это не просто модный тренд, а необходимое условие конкурентоспособности и экономической безопасности.

В условиях технологической трансформации и геополитических вызовов именно инновационный потенциал определяет, насколько регион способен адаптироваться к изменениям, создавать высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивать высокое качество жизни своих граждан.

«Первостепенной задачей становится своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих национальным интересам государства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти Татарстана заинтересованы в успехе малых технологических компаний

– В каком направлении развивается инновационная политика Татарстана?

– Сегодня первостепенной задачей становится своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих национальным интересам государства и необходимых для существенного повышения качества жизни населения.

С 2025 года в России реализуются 20 новых национальных проектов, из которых девять направлены на достижение технологического лидерства. Татарстан активно участвует в их реализации.

Особое внимание мы уделяем развитию малых технологических компаний (МТК), которые занимают важное место в инновационной экосистеме республики. На сегодняшний день в Татарстане более 200 компаний имеют такой статус – это третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Для поддержки МТК как основного драйвера технологического предпринимательства мы реализуем системный подход, обеспечивая сквозные меры поддержки на каждом этапе развития. Компаниям из реестра МТК упрощенно открывается доступ к различным мерам поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Одной из наших стратегических задач является укрепление связи малых технологических компаний с крупными предприятиями и научным сообществом республики. Это создает синергетический эффект, когда стартапы получают доступ к ресурсам и рынкам, а крупный бизнес – к инновационным решениям и технологиям.