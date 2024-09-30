Динар Шакиров: Интеллектуальная собственность становится важным экономическим активом

Динар Шакиров: «Интеллектуальная собственность — законодательный инструмент, который защищает права авторов и инвестиции в создание и продвижение продуктов»

Фото: mert.tatarstan.ru

Как инноваторы и бизнес могут использовать «Татпатент»

На прошедшем форуме Kazan Digital Week 2024 целый блок мероприятий был посвящен коммерциализации и развитию интеллектуальной собственности. С чем связано высокое внимание к этому направлению и каковы его перспективы?

Сегодня интеллектуальная собственность становится важнейшим экономическим активом, за который борются как отдельные компании, так и целые государства. Интеллектуальная собственность — в первую очередь законодательный инструмент, который защищает права авторов и инвестиции в создание и продвижение новых продуктов.

Важное значение приобретает вопрос развития инструментов и технологий управления интеллектуальными правами, институтов поддержки интеллектуальной собственности.

Какая работа проводится в этом направлении в Татарстане?

В 2020 году при поддержке Министерства экономики республики в Татарстане создана автоматизированная информационно-аналитическая система «Татпатент» (АИАС «Татпатент»). Система стала первой национальной цифровой платформой для инноваторов в стране.

По сути, это проектный офис, где каждая команда может научиться генерировать уникальные решения и доводить свои идеи до получения грантов, успешного внедрения и первых продаж.

Платформа создана для эффективного диалога с органами государственной власти и профильными ведомствами. На платформе представлены актуальные меры республиканской и федеральной поддержки инновационного предпринимательства, есть полезная база знаний, можно получить консультацию и помощь в регистрации товарных знаков, полезных моделей, изобретений в Роспатенте с возможностью онлайн-оплаты.

В 2020 году при поддержке Минэкономики республики в Татарстане создана автоматизированная информационно-аналитическая система «Татпатент» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интеграция «Татпатента» с Роспатентом сильно расширила возможности для бизнеса

Какие ключевые результаты работы «Татпатент» можно отметить? Насколько ресурс востребован у бизнеса?

Пользователи зарегистрировали на платформе более 300 личных кабинетов. Из них около 170 — это физические лица, 150 — личные кабинеты компаний.

Если говорить о конверсии пользователей, в 2023 году они обращались к страницам и сервисам платформы 15 тысяч раз, прогнозируем, что в этом году количество запросов вырастет до 18 тысяч.

Есть ли у Татарстана дальнейшие планы по развитию и модернизации «Татпатента»?

Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом, работаем над непрерывным совершенствованием портала. Например, в этом году проведена интеграция с системами глобального поиска и автоматизированного приема патентных заявок Роспатент.

За счет интеграции пользователи получили доступ к российским и международным информационным ресурсам интеллектуальной собственности для проведения патентных поисков и исследований. Появилась возможность в рамках одного процесса связаться с патентоведом, получить онлайн полный перечень патентных услуг, оплатить патентную пошлину со скидкой 30% и подать официальную патентную заявку непосредственно в Роспатент.

По итогам 2023 года Татарстан в рейтинге регионов страны по коэффициенту изобретательской активности занял четвертое место по изобретениям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Господдержка высокотехнологичного бизнеса – это льготные кредиты под 3% и не только

Какими мерами поддержки могут воспользоваться республиканские высокотехнологичные компании для развития своего бизнеса?

Для поддержки высокотехнологичного бизнеса республиканские инновационные компании могут воспользоваться программой льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных компаний, которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Кредиты можно получить на срок до трех лет под 3% годовых. В приоритете поддержка 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

Также компании Республики Татарстан могут принять участие в грантовой программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций, оператором которой выступает АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Программа «доращивания» предполагает грантовую поддержку проектов российских технологических компаний по разработке и созданию (расширению) производства импортозамещающей и иной инновационной продукции под конкретные задачи (технические требования) российских корпораций.

Кроме того, можно воспользоваться мерами поддержки, реализуемыми по линии Фонда развития промышленности Российской Федерации, обратившись в Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, который выполняет в республике полномочия регионального Фонда развития промышленности и софинансирует проекты, реализуемые по приоритетным направлениям российской промышленности.

Предприятиям предлагаются льготные условия финансирования проектов в объеме от 20 до 200 млн рублей сроком до 5 лет для разработки новой высокотехнологичной продукции, импортозамещения, цифровизации и повышения производительности труда. Ставки финансирования — 3% и 5% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок предоставления займа, и уплата основного долга возможна в течение двух последних лет реализации проекта.

Предприятиям предлагаются льготные условия финансирования проектов в объеме от 20 до 200 млн рублей сроком до 5 лет для разработки новой высокотехнологичной продукции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан тоже готов поддержать инноваторов и технологичные разработки

Вы подробно остановились на комплексе федеральных мер поддержки. Есть ли у республики собственные инструменты для развития инновационного предпринимательства?

На уровне республики также реализуется комплекс услуг и мер поддержки — это доступ к инфраструктуре, в том числе на преференциальных территориях: ТОР, ОЭЗ, промпарки. Различные образовательные мероприятия.

На прошлой неделе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Республике Татарстан запущен механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности для бизнеса.

Республика стала второй после Москвы площадкой для апробирования нового для России финансового инструмента. Это позволит местным компаниям привлечь заемные средства и вложить их в развитие технологичного производства.

Максимальный размер финансирования по данному механизму составляет 15 млн рублей и выдается на срок до 4 лет под 7% годовых под поручительство Гарантийного фонда Республики Татарстан в размере 95% от суммы займа. Обеспечением поручительства выступает залог исключительных прав на результат интеллектуальной собственности, оценочная стоимость которых должна превышать размер поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан.

В Татарстане первым получателем поддержки по новому продукту стал разработчик уникальных ортопедических подушек.

За счет интеграции пользователи получили доступ к российским и международным информационным ресурсам интеллектуальной собственности для проведения патентных поисков и исследований Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда идти за поддержкой в вопросах интеллектуальной собственности?

Куда обращаться за получением мер, консультацией по вопросам интеллектуальной собственности?

Как я уже отметил ранее, на платформе «Татпатент» можно ознакомиться с доступными, релевантными мерами поддержки и их условиями онлайн.

Также в Республике Татарстан создан центр компетенций в сфере интеллектуальной собственности — это государственное автономное учреждение «Центр научно-технической информации Республики Татарстан». ЦНТИ РТ является опорной организацией Роспатента в Татарстане. Здесь профессионально и оперативно окажут содействие в оформлении заявки на регистрацию интеллектуальной собственности.

За финансовой и другими видами поддержки можно обратиться в республиканские институты развития бизнеса — Гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства, Центр «Мой бизнес», в том числе по номеру горячей линии: +7 (843) 524-90-90.

Вы назвали внушительный комплекс мер поддержки, рассказали о цифровых инструментах и другой работе, проводимой республикой в направлении роста интеллектуальных активов. Каких результатов удалось достичь благодаря указанной работе?

Отмечу, что по результатам 2023 года заявителями из Республики Татарстан подано почти 1,4 тыс. заявок на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и получено порядка 1,1 тыс. патентов.

По итогам 2023 года Республика Татарстан в рейтинге регионов страны по коэффициенту изобретательской активности, составленном Роспатентом, заняла четвертое место по изобретениям, как и в предыдущие годы.