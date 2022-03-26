Динар Минахметов: В этой непростой ситуации наша страна преодолеет все проблемы

Генеральный директор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов прокомментировал на сайте Экспертного клуба новый пакет антисанкционных мер, который приняла Госдума.

«Cчитаю правильным и необходимым решение правительства о сохранении льготных ипотечных программ в РФ. Остаются пониженные ставки (семейная — 6%, дальневосточная — 2%, сельская — 3%), что позволит как населению, так и строительным компаниям продолжать работать и сохранять рабочие места. Данные меры, действительно, поддержат отрасль и все, что с ней связано», — сказал он.

Эксперт также считает хорошей новостью, что гостиничный бизнес освобождают от НДС. Однако на гостиницы падает еще одна весомая налоговая нагрузка — налог на имущество, который исчисляется в размере 2% и более от кадастровой стоимости здания и земли. «А это приличная сумма в год. И было бы замечательно, если бы антисанкционные меры включали в себя отмену этого налога или снижение хотя бы на пару лет», — предложил Минахметов.

По его словам, также было бы хорошо пересмотреть начисления транспортного налога, так как от транспорта, особенно коммерческого, зависят практически все сферы деятельности. Данному направлению эксперт порекомендовал уделить особое внимание.

Он отметил, что с рынка России ушло большое количество иностранных производителей автотранспорта, техники и комплектующих. И цена на автомобили, естественно, возросла. Также выросла ставка по лизингу примерно в 2 раза. Сейчас есть программы по субсидированию на дорожно-строительную технику (сюда относятся прицепы, тракторы, самосвалы и др.), при этом она не распространяется на легкий коммерческий транспорт (газели, каблуки и т. д.) и на большегрузы (фуры, тягачи). Причем эти субсидии выдаются только на технику, производимую в России.

Минахметов считает, что российские производители не смогут в ближайшее время обеспечить рынок необходимым количеством нужного транспорта и техники, и это скажется на производительности многих компаний, также это увеличит стоимость доставки товаров. "Поэтому было бы неплохо, если бы субсидии, во-первых, увеличились, во-вторых, получили распространение на автопроизводителей дружественных нам стран, а в-третьих, выдавались бы и на большегрузы, — отметил эксперт. Он добавил также, что важно поддержать льготными программами и компании, которые покупают любой коммерческий транспорт и/или оборудование в лизинг.

Динар Минахметов отметил, что Правительство РФ позаботилось об it-сфере, так как России важны сейчас свои грамотные специалисты и разработчики. С началом военной спецоперации они массово мигрируют в Грузию, Армению и другие страны. «И задача государства максимально сохранить своих людей здесь, и это не только на ближайший год, а хорошо бы и на постоянной основе. Хорошая новость, что налог на прибыль для IT-отрасли обнуляется. Но этого явно недостаточно, — сказал эксперт.

Минахметов предложил следующие меры:

1. Увеличение количества госзаказов, позволяющие развиваться нашей внутренней it-сфере. Немаловажная деталь: оплата по контрактам должна быть пересмотрена с квартальных на ежемесячные.

2. Выдача невозвратных грантов на развитие it-компаний на расширение штата сотрудников, на зарплаты.

3. Предоставление сотрудникам, работающим в it-сфере льготных ипотек и кредитов, также (это очень важно) возможность рефинансирования существующей ипотеки.

В качестве ощутимой и действительно важной меры для поддержки бизнеса в России эксперт предложил ввести льготное кредитование с отсрочкой платежей. Это станет наиболее весомым вкладом для развития внутреннего бизнеса. «Я понимаю, что это сложное решение. Но такую возможность должны иметь хотя бы те компании, которые уже много лет существуют на рынке и зарекомендовали себя как надежных производителей», — сказал он.

В заключение эксперт выразил надежду, что в этой непростой ситуации наша страна преодолеет все проблемы, а благодаря курсу на импортозамещение станет передовым производителем с хорошей стабильной экономикой.