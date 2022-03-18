Динар Бариев: «В этом году годовщина воссоединения Крыма с Россией имеет особое значение»

Праздник воссоединения Крыма с Россией в этом году приобретает особое значение с учетом еще одного шага к восстановлению исторической справедливости – специальной операции по денацификации Украины. Об этом в рамках прошедшей в Казани акции «Крымская весна» рассказал руководитель татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

Он подчеркнул, что для молодогвардейцев республики этот праздник имеет особое значение – уже 8 лет Крым смотрит в будущее вместе с Россией. За это время было реализовано немало проектов, направленных на более близкое знакомство и взаимодействие жителей Татарстана и Крыма, в частности представителей молодого поколения.

«Мы такие мероприятия проводим не только в Казани, уже несколько лет идет проект „Крымский мост“, где мы, как молодежное объединение, делаем все для развития дружбы с молодежью Крыма», – отметил спикер.

По словам Бариева, особое значение нынешний праздник приобретает в свете проходящей сейчас спецоперации России по денацификации Украины.

«За нашу страну, за нашу Родину, за тех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Мы здесь показываем им нашу безмерную поддержку, они видят ее через социальные сети и еще раз уверяются в том, что сейчас вся страна вместе с ними», – резюмировал Динар Бариев.

