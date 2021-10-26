Динару Бариеву предложили мандат депутата Госсовета РТ после отставки Татьяны Ларионовой

Руководителю татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев предложили мандат депутата Госсовета РТ после досрочного прекращения полномочий Татьяны Ларионовой. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» руководитель информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия» Наталья Лукина.

«Решением политсовета в депутаты Госсовета РТ по партийному списку рекомендован руководитель “МГЕР” Динар Бариев», – сказала Лукина. Он уточнила, что кандидатуру Бариева должен согласовать президиум Генсовета партии «Единая Россиия».

Госсовет РТ ранее досрочно прекратил полномочия депутатов Ильи Вольфсона, Татьяны Ларионовой, Марата Нуриева и Артема Прокофьева, избранных в Госдуму России VIII созыва. Члены фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон и Марат Нуриев были избраны в парламент Татарстана по одномандатным округам, поэтому их мандаты будут распределены после дополнительных выборов.