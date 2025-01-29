«Динамовцы» Татарстана разработали методику обучения противодействию БПЛА

Фото: пресс-служба «Динамо» РТ

Президентом Федерации стендовой и пулевой стрельбы РТ Сергеем Деминым разработана уникальная методика обучения противодействию угрозам со стороны низколетящих БПЛА с помощью стрелкового вооружения. Об этом заявила член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова, выступая на заседании республиканского пленума совета ОГО ФСО «Динамо».

«Сегодня при поддержке татарстанской федерации разработана единственная в России методика обучения противодействию угрозам со стороны низколетящих БПЛА с помощью стрелкового гладкоствольного оружия. При разработке методики был использован практический опыт ветерана СВО, дважды побывавшего в зоне боевых действий, заместителя директора школы по стендовой и пулевой стрельбе в Тетюшах Альберта Бадртдинова», — рассказала она.

«Уже сегодня ведётся обучение специалистов Росгвардии, несущих службу на наших оборонных предприятиях. Считаем, такой опыт необходимо применять и в других структурах», — подчеркнула Ольга Павлова.