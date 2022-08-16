«Ак Барс-Динамо» вырвало ничью у чемпиона страны в Кубке России

После двух побед в групповом турнире Кубка России по хоккею с мячом в Кемерово сегодня казанское «Динамо» дало бой чемпиону страны московскому «Динамо», вырвав у фаворита ничью на последних секундах встречи — 4:4. Решающий гол забил Кирилл Петровский.

Помимо него у дербышинцев забивали Игорь Ларионов (2) и Алексей Веселов. В «Динамо» отличились Дмитрий Ширяев, Алмаз Миргазов (2), Евгений Филиппов.

На сегодня в своей группе «Запад» казанцы с 7 очками занимают второе место. Лидирует столичное «Динамо» с 10 очками, на 3 и 4 местах расположились «Кузбасс» (Кемерово) и «Волга» (Ульяновск), нaбравшие по 6 очков. «Старт», «Родина» и «Мурман» замыкают таблицу.

18 августа «Ак Барс-Динамо» сыграет с хозяйским «Кузбассом».