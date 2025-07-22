Динамовцы Казани сыграют на «Кубке сильнейших спортсменов» по хоккею на траве в Минске
С 22 по 27 июля 2025 года в Минске пройдет международный турнир «Кубок сильнейших спортсменов» по хоккею на траве.
В первенстве примут участие по пять женских и мужских команд. Среди мужчин будут участвовать Беларусь, Беларусь до 21 года, Россия, Россия до 21 года, Узбекистан. У женщин примут участие Беларусь, Беларусь до 21 года, Россия, Россия до 21 года, Узбекистан.
Также в составе российских дружин примут участие динамовцы Казани. В мужскую национальную команду из «Динамо-Ак Барс» вызваны 11 игроков: Иван Ожерельев, Андрей Серебряков, Алексей Соболевский, Андрей Семенов, Георгий Арусия, Евгений Артемов, Артур Атаев, Денис Стариенко, Николай Янкун, Дмитрий Береза, Семен Матковский.
Тренерский штаб сборной России возглавляет главный тренер «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян. Помогает ему тренер казанской команды Тимур Тимашков.
За молодежную команду же выступят Артур Ахметзянов и Даниил Гусаров.
За женскую сборную России сыграют семь игроков «Ак Барс-Динамо» – Ангелина Яшина, Яна Гончарова, Екатерина Макагонова, Александра Стариенко, Эльза Губайдуллина, Даяна Семенова, Юлия Сартакова.
В «молодежку» женского коллектива входят Кристина Пацан, Альбина Хайдарова, Анастасия Семенова, Мария и Анастасия Захарины
Матчи состоится по следующему расписанию:
22 июля
12:00 – (М) Беларусь U-21 – Узбекистан
14:00 – (Ж) Беларусь U-21 – Узбекистан
16:00 – (Ж) Беларусь – Россия U-21
18:00 – Торжественное открытие
19:00 – (М) Беларусь – Россия U-21
23 июля
13:00 – (М) Россия – Россия U-21
15:00 – (Ж) Россия – Россия U-21
17:00 – (М) Беларусь – Беларусь U-21
19:00 – (Ж) Беларусь – Беларусь U-21
24 июля
13:00 – (М) Беларусь U-21 – Россия U-21
15:00 – (Ж) Беларусь U-21 – Россия U-21
17:00 – (М) Россия – Узбекистан
19:00 – (Ж) Россия – Узбекистан
25 июля
13:00 – (М) Россия U-21 – Узбекистан
15:00 – (Ж) Россия U-21 – Узбекистан
17:00 – (М) Россия – Беларусь
19:00 – (Ж) Россия – Беларусь
26 июля
09:30 – (М) Россия – Беларусь U-21
15:30 – (Ж) Россия – Беларусь U-21
17:30 – (М) Беларусь – Узбекистан
19:30 – (Ж) Беларусь – Узбекистан
27 июля
09:00 – (М) Матч за 3 место (3-4)
11:15 – (Ж) Матч за 3 место (3-4)
13:30 – (М) Финал (1-2)
15:45 – (Ж) Финал (1-2)
17:30 Закрытие соревнования