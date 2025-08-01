«Динамо» заключило с Никитой Гусевым только пробный контракт

Московское «Динамо» и форвард Никита Гусев заключили новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение будет только пробным на четыре недели, до 28 августа. Дальше стороны должны прийти к решению о заключении полноценного контракта.

Это связано с финансовыми вопросами, поскольку новый полноценный контракт пока не вмещается в потолок зарплат по регламенту КХЛ.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за «Динамо» 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 69 (29+40) очков. В плей‑офф форвард заработал 11 (5+6) очков в 17 матчах.