«Динамо» увеличило допуск болельщиков на игру с «Рубином»

Московское «Динамо» начало продажи билетов на матч 9-го тура чемпионата РПЛ против казанского «Рубина», сообщает клубная пресс-служба.

Посещаемость стадиона увеличена до 30%. При этом динамовцы заявили, что против «Рубина» точно не сыграет основной вратарь «бело-голубых» Антон Шунин, который пока занимается в индивидуальном режиме.

Встреча «Динамо» и «Рубина» состоится в воскресенье, 26 сентября, начало — в 14.00. После восьми туров москвичи с 16 очками занимают второе место, тогда как казанцы — на пятом с 14 очками.