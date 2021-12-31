«Динамо - Татарстан» стало чемпионом России по снежному волейболу

Казанская команда по снежному волейболу «Динамо-Казань». стала чемпионом России и обладателем Кубка страны в 2021 году.

Фото: пресс-служба «Динамо-Татарстан»

Команда была создана на базе волейбольной команды «Динамо Казань» в 2018 году. Ранее команда становилась победителем Европейского этапа в Грузии-2020 по снежному волейболу.

Тренировочной базой команды «Динамо-Татарстан» является Комплекс пляжных видов спорта «Спортивный пляж». Ближайший матч «Динамо — Татарстан» проведет 4 января в Казани.

Снежный волейбол — командный вид спорта, в котором на площадке играют в формате «3 на 3» с запасным игроком в каждой команде. В 2013 году в Австрии состоялась презентация этого вида спорта. 14 декабря 2016 года официально признан видом спорта в России.

В 2018 был проведен первый Чемпионат Европы. С этого времени волейбол на снегу стал профессиональным видом спорта. В 2019 году один из мировых этапов был успешно проведен в Москве, что позволило этому виду спорта стать популярным среди любителей волейбола в России.

Отметим, что волейбол на снегу с 2026 года станет первым видом спорта, который будет как на летней, так и на зимней Олимпиаде.