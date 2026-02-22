news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2026 15:23

«Динамо-Татарстан» одолел «ФАКЕЛ ЯМАЛ» в битве за бронзу

Читайте нас в
Телеграм
«Динамо-Татарстан» одолел «ФАКЕЛ ЯМАЛ» в битве за бронзу
фото: официальный портал вк "Динамо-Татарстан"

В Барнауле завершился розыгрыш Кубка России по волейболу на снегу. В матче за третье место встретились представители Ямала и казанского «Динамо-Татарстан».

«Факел Ямал» - команда, которая с самого первого розыгрыша в 2023 году ещё никому не отдавала Кубок России по волейболу на снегу, однако в этот раз все изменилось.

Игра завершилась со счётом 2:1 (13:15, 15:13, 15:10) в пользу команды из Татарстана. Это существенная победа над принципиальным соперником для казанской команды.

#кубок россии по волейболу #Татарстан #бронза
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026