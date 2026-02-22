«Динамо-Татарстан» одолел «ФАКЕЛ ЯМАЛ» в битве за бронзу

фото: официальный портал вк "Динамо-Татарстан"

В Барнауле завершился розыгрыш Кубка России по волейболу на снегу. В матче за третье место встретились представители Ямала и казанского «Динамо-Татарстан».

«Факел Ямал» - команда, которая с самого первого розыгрыша в 2023 году ещё никому не отдавала Кубок России по волейболу на снегу, однако в этот раз все изменилось.

Игра завершилась со счётом 2:1 (13:15, 15:13, 15:10) в пользу команды из Татарстана. Это существенная победа над принципиальным соперником для казанской команды.