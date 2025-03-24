«Динамо-Татарстан» – чемпион этапа Кубка России по волейболу на снегу

Фото: Всероссийская Федерация Волейбола

Волейболистки «Динамо-Татарстана» завоевали золотые медали третьего этапа Кубка России по волейболу на снегу, который прошел в Барнауле с 21 по 23 марта. Об этом сообщила «Татар-информу» пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

В составе команды под руководством тренера Андрея Лебедева выступили Ульяна Апполонова, Анна Белова, Анастасия и Мария Павловы.

На групповом этапе команда уверенно обыграла соперниц из «Заречья-Одинцово» (Московская область) со счетом 2:0, а затем одержала победу над калининградским «Локомотивом» – 2:1. Эти результаты позволили «динамовкам» набрать 4 очка и выйти напрямую в полуфинал, минуя дополнительные игры.

В полуфинале «Динамо-Татарстан» вновь встретилось с калининградским «Локомотивом» и, несмотря на упорное сопротивление соперниц, повторило счет 2:1 и вышло в финал.

В решающем матче за золотые медали динамовцы Татарстана одержали верх над командой «Заречье-Одинцово» и стали сильнейшей командой турнира.

Следующее выступление команды состоится на финальном этапе Кубка России, который пройдет с 11 по 13 апреля в Новом Уренгое.