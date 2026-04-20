«Динамо» против «Зенита-Казань»: Вербов или Брянский – кто сильнее в финале Суперлиге?

В рамках финала плей-офф волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Первый матч противостояния состоится уже завтра – 21 апреля. В чем сильные стороны каждого из оппонентов и кто является фаворитом розыгрыша – в материале «ТИ-Спорта».





В финале плей-офф Суперлиги «Зенит-Казань» встретится с московским «Динамо»

В этом году титул чемпиона России в волейбольной Суперлиге разыгрывают между собой «Зенит-Казань» и московское «Динамо». В полуфинале соперники прошли разную дистанцию: казанцам для выяснения отношений с новосибирским «Локомотивом» потребовалось пять матчей в серии (3:2), москвичи одержали верх над питерцами со счетом 3:1 в четырех встречах.

Если в целом вспоминать матчи полуфинала этих двух соперников, то стоит отметить, что подопечным Алексея Вербова пришлось преодолеть серию через волю и характер. Об этом говорит не только сама пятиматчевая серия с «железнодорожниками», но и обстановка вокруг. В отличие от второй пары, «Зенит-СПб» – «Динамо», казанцам для выхода в финал пришлось преодолеть переезды и смену часовых поясов.

К тому же противостояние с соперником затянулось, в финал татарстанская команда входит менее свежей. Кроме того, морально казанцев подстегнуло в этой серии судейство. А в ВФВ (Всероссийской федерации волейбола) оценили уровень работы судей как «неудовлетворительное». Так что в данном отношении стоит отдать должное казанцам, что в ответственный момент они смогли собраться и не упустить победу в серии.

У москвичей зуб на казанцев

Московское «Динамо» в отличие от казанского «Зенита» со своим не менее серьезным соперником по полуфиналу – питерским «Зенитом» смогло справиться всего за четыре встречи. Москвичи выглядели убедительнее своего оппонента как по счету в серии, так и по ходу всех четырех сыгранных матчей.

Плюсом «Динамо» перед выступлением в финале будет однозначно их свежесть и сохраненные ресурсы. Москвичи имеют в своем активе не менее серьезные козыри. Наставник «сине-бело-голубых» Константин Брянский выстроил в своей команде дисциплинированную защиту и хороший блок, а также у него есть неплохие вариации в атаке.

В финал «Динамо» входит не в качестве фаворита, но и не в статусе аутсайдера, как это было раньше. Противостояние обещает интересную серию: казанцы в очередной раз постараются подтвердить свой статус фаворита волейбольной Суперлиги, а москвичи истосковались по титулам. В последний раз они доходили до финала в сезоне-2023/24 и уступили по ходу серии со счетом 3:0 казанскому «Зениту». Так что у команды Константина Брянского серьезный зуб на подопечных Алексея Вербова и двойная мотивация – скинуть татарстанскую команду с лидирующих позиций.

Подопечные Алексея Вербова – фавориты финала плей-офф-2025/26 Суперлиги

При этом именно казанский «Зенит» является действующим финалистом предварительного этапа и плей-офф в сезоне-2024/25. «Динамо» по итогам прошлогодней регулярки стал вторым, а в плей-офф вылетел с четвертьфинала розыгрыша от «Динамо-ЛО».

Команда Константина Брянского является в некотором роде удобным соперником для подопечных Алексея Вербова. Об этом говорит история статистики противостояния этих двух коллективов. В рамках всех волейбольных турниров Суперлиги, начиная с 2008 года, «Зенит-Казань» и «Динамо» встречались между собой 62 раза. По победам (51) и забитым мячам (162) перевес у татарстанской команды. Москвичи обыгрывали казанцев в 11 встречах и забили 66 мячей.

В прошедшем регулярном сезоне-2025/26 победы по итогам двух туров одержали татарстанцы – на выезде (3:0) и дома (3:2). Татарстанцы, не изменяя себе, стали золотыми призерами, а московская команда завоевала бронзу, пропустив вперед питерский «Зенит». Однако в плей-офф команда Владимира Алекно оказалась слабее.

Первые две встречи между финалистами – «Зенитом» и «Динамо» – пройдут в Казани и стартуют 21 апреля. В финале команды также играют до трех побед. За третье место поборются «Зенит-СПб» и «Локомотив». Матчи этой пары стартуют 20 апреля в Санкт-Петербурге.