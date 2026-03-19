«Динамо» продлило контракт с Сикьюрой на два года

В «Динамо» переподписали контракт с канадским нападающим Диланом Сикьюрой до конца сезона 2027/28. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Согласно информации, контракт носит односторонний характер, о суммах вознаграждения не сообщается. Известно, что предыдущее соглашение с 30-летним хоккеистом было заключено до конца сезона 2025/26 с зарплатой в 60 млн рублей.

В КХЛ Сикьюра проводит второй сезон. В текущем чемпионате на его счету 48 (27+21) очков в 67 матчах. В общей сложности в регулярке и в плей-офф канадец сыграл за «бело-голубых» 112 игр и заработал 74 (39+35) очков.

«Динамо» после 67 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице КХЛ на «Западе». В активе московской команды 81 очко.