«Динамо» примет «Рубин» в Москве в контрольном матче

Сегодня «Динамо» сыграет в Москве контрольный матч с казанским «Рубином». Команда Леонида Слуцкого проведет очередной поединок в рамках подготовки к старту сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что московское «Динамо» по итогам прошлого сезона стало бронзовым призером чемпионата России, заняв третье место в таблице Российской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что для казанского клуба эта игра станет четвертой в нынешнем межсезонье. Ранее казанцы с минимальным счетом победили «Акрон» (1:0), разгромили «КАМАЗ» со счетом 5:0 и обыграли самарские «Крылья Советов» (3:1).

Ранее стало известно расписание первых пяти игр казанцев в чемпионате Первой лиги сезона 2022/23.