«Динамо» показало фотографию провалившего медосмотр Самошникова в бело-голубой форме

«Динамо» анонсировало трансфер уругвайского защитника Николаса Маричаля, засветив в ролике фотографию защитника «Рубина» Ильи Самошникова в бело-голубой форме.

В качестве «неудачных» дублей помимо Самошникова оказалась и фотография полузащитника «Маккаби» Эдена Карцева. Стоит отметить, что трансферы Самошникова и Карцева в «Динамо» сорвались в последний момент.

Напомним, переход защитника «Рубина» сорвался на финальной стадии. По информации СМИ, Илья не прошел медосмотр в московском клубе. Из-за этого «бело-голубые» решили отказаться от трансфера.

Ранее сообщалось, что трансфер Самошникова в «Динамо» должен быть официально согласован уже в понедельник. За защитника казанский клуб должен был получить 3 миллиона евро.

Защитник выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.