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На главную ТИ-Спорт 9 ноября 2026 16:03

«Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера

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«Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера
Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» временно отстранило Леонида Тамбиева от должности главного тренера команды КХЛ.

Соответствующий приказ подписал генеральный директор клуба 9 ноября 2026 года.

«Приказом генерального директора клуба от 09 ноября 2026 года главный тренер команды КХЛ Тамбиев Леонид Григорьевич отстранен от выполнения должностных обязанностей. Исполнение обязанностей главного тренера команды «Динамо» Москва возложено на тренера по защитникам Ореховского Олега Олеговича», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Тамбиев вступил в словесную перепалку с болельщиками после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:4).

Московская команда с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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