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На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2026 17:31

«Динамо» определилось с капитаном и представило форму к Кубку Первых

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«Динамо» определилось с капитаном и представило форму к Кубку Первых
Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» объявило состав капитанов на предстоящий сезон и показало специальную форму, в которой команда выступит на Кубке Первых. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Капитаном «Динамо» в новом сезоне станет Андрей Миронов. Ассистентами назначены Максим Шалунов, Иван Морозов и Дмитрий Рашевский.

Также клуб представил дизайн формы, в которой команда сыграет на Кубке Первых. Турнир пройдёт с 5 по 7 сентября.

Напомним, что «Динамо» — один из участников предсезонного турнира. В прошлом сезоне команда завершила чемпионат на 6-м месте в Западной конференции и выбыла во втором раунде плей-офф.

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