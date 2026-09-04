«Динамо» определилось с капитаном и представило форму к Кубку Первых

Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» объявило состав капитанов на предстоящий сезон и показало специальную форму, в которой команда выступит на Кубке Первых. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Капитаном «Динамо» в новом сезоне станет Андрей Миронов. Ассистентами назначены Максим Шалунов, Иван Морозов и Дмитрий Рашевский.

Также клуб представил дизайн формы, в которой команда сыграет на Кубке Первых. Турнир пройдёт с 5 по 7 сентября.

Напомним, что «Динамо» — один из участников предсезонного турнира. В прошлом сезоне команда завершила чемпионат на 6-м месте в Западной конференции и выбыла во втором раунде плей-офф.