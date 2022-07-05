«Динамо» обыграло «Рубин» в контрольной игре в Москве, благодаря голу Макарова

«Динамо» на домашнем стадионе в Москве обыграло казанский «Рубин» со счетом 2:0. Контрольная игра против бело-голубых стала уже четвертой для подопечных Леонида Слуцкого в рамках подготовки к старту сезона в Первой лиге.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Грицаенко, Нижегородов, Кабутов, Зотов, Мусаев, Йевтич, Фамейе, Кузнецов, Муллин

Отметим, что Самошников вышел на поле в роли капитана команды.

Матч прошел с заметным территориальным преимуществом московского «Динамо». Однако забить хозяевам удалось лишь во втором тайме на 49-й минуте, когда потрясающий мяч дальним ударом забил бывший хавбек «Рубина» Денис Макаров.

Полузащитник сместился с фланга на край штрафной и по замысловатой траектории послал мяч в ворота голкипера «Рубина» Дюпина. Макаров перешел в «Динамо» из «Рубина» в прошлом сезоне.

В перерыве между таймами вместо Самошникова, Кузнецова, Фамейе и Муллина вышли Попов, Бакаев, Ломовицкий и Лисакович. А на 61-й минуте вместо Нижегородова, Кабутова, Зотова и Мусаева вышли Тесленко, Фаттахов, Апшацев и Косарев.

На 77-й минуте встречи потасовка между казанцем Чуперкой и динамовцем Макаровым закончилась удалением обоих футболистов с поля. А на 88-й минуте «Динамо» установило окончательный счет в матче, реализовав пенальти — 2:0.

Также отметим, что по ходу второго тайма травму получил полузащитник казанского клуба Дарко Йевтич.