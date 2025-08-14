«Динамо» обратилось к болельщикам после слабого старта в сезоне

Фото: fcdynamo.ru

Московское «Динамо» в своем телеграм-канале сделало заявление на фоне неудачного старта в новом сезоне.

«Благодарим каждого динамовца, кто верит в команду и остаётся рядом, несмотря ни на что. Бело-голубым как никогда нужна ваша поддержка — вместе мы всё преодолеем и станем сильнее. Всегда ждём вас на трибунах родного стадиона», – написано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в данный момент «бело-голубые» идут на девятом месте в таблице РПЛ с пятью очками. В следующем матче «Динамо» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 17 августа в 18:00 по мск.

Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Балтикой» и «Сочи» (по 1:1), победило «Ростов» (1:0) и проиграло «Краснодару» (0:1) в РПЛ. В Кубке России же «бело-голубые» победили «Сочи» (3:2) и крупно уступили «быкам» (0:4).