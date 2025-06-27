«Динамо» обменяло Рашевского в «Авангард» на денежную компенсацию

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Московское «Динамо» обменяло нападающего Дмитрия Рашевского в «Авангард» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне Рашевский отыграл 65 матчей за «бело-голубых» в регулярном чемпионате, где забросил 19 шайб и отдал 21 передачу. В плей-офф КХЛ он отыграл 17 матчей, где забил один гол и сделал три ассиста.

Напомним, 7 июня Дмитрий, находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». После этого «Динамо» повторило данное предложение игроку.

Московское «Динамо» финишировало на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде «бело-голубые» одолели СКА, а во втором – «Ак Барс» (по 4-2). В полуфинале столичная команда уступила «Трактору» (1-4).

«Авангард» же стал шестым на «Востоке». В 1/8 команда Ги Буше победила «Металлург» (4-2), а в четвертьфинале уступила «Локомотиву» (3-4), который в итоге взял Кубок Гагарина.