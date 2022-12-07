«Динамо» наградило журналистов за лучшие публикации о спортобществе в Татарстане

В здании АО «Татмедиа» наградили журналистов за лучшие публикации о деятельности физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Республике Татарстан. Были отмечены как статьи журналистов, так и телесюжеты. Памятные призы и дипломы вручил победителям первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В следующем году ОГО ФСО „Динамо“ исполнится 100 лет. Это очень большой срок. У нас остается еще много планов по мероприятиям на будущее. Сегодня я хочу сказать спасибо всем активным журналистам, которые всегда живут в теме здорового образа жизни и патриотизма. Мы тоже занимаемся этими вопросами», — обратился к журналистам Гайсин.

Он рассказал об истории становления спортивного общества в Татарстане, а также о его общемировом признании. Гайсин особо подчеркнул вовлеченность в дела объединения и вклад в развитие руководителя Аппарата Президента РТ – председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ Асгата Сафарова.

Журналисты получили в подарок разную бытовую технику – от кофеварок до микроволновок. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям.