«Динамо-Минск» - новый топ-клуб КХЛ. Как Квартальнов сделал из вечного середняка конфетку

Оглушительным разгромом московского «Динамо» (7:1) минское «Динамо» Квартальнова, по сути, заявило о своем обновленном статусе: новый топ-команды КХЛ. «Зубры» уже обосновались на второй строчке Запада, а по потерянным имеют все шансы финишировать в регулярке лидерами. За счет чего Квартальнову удалось создать эту машину – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcdinamo.by

Квартальнов хорошо лег в обновленную стратегию «Динамо»

Пожалуй, еще никогда в истории Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» не было настолько близко к статусу топ-команды. Пусть и симпатичные, но не победоносные времена при Крейге Вудкрофте так и остались периодом перманентного прозябания в середине таблицы, борьбы за выход в плей-офф и в лучшем случае – вылета в первом раунде Кубка Гагарина. Ни на что другое в Минске уже не рассчитывали. Тем более что клуб всегда славился довольно непонятным стилем управления. Поговаривали, что внутри идет борьба, а окончательные решения в «Динамо» принимают высшие чины из местных силовых структур.

Однако за последние четыре сезона «зубры» поступательно меняют свои позиции в КХЛ. Начавшаяся с ребрендинга, обновленная политика минчан в итоге привела в «Динамо» новых людей, которые пытаются делать хоккей привлекательным для зрителя. Тем более что в столице Белоруссии всегда любили хоккей, удерживая позиции «Минск-Арены», как одной из самых посещаемых арен лиги.

Приглашение Дмитрия Квартальнова сразу больших дивидендов не дало. Команда вновь вылетела в первом раунде, пусть и «на тоненького» от московского «Динамо». Более того, в начале прошлого сезона позиции специалиста были очень хлипкими. Дела у команды на льду абсолютно не шли, приобретенный Вадим Шипачев никак не мог разыграться. И, как назло, в скандал попал сын специалиста Никита Квартальнов, который буквально подрался с генеральным директором «Динамо» Артемом Каркоцким, после чего был арестован на 10 суток. Конфликт начался с того, что в клубе были недовольны тем, что Квартальнов-младший якобы нечисто ведет дела с хоккеистами, звонит от имени отца и зовет хоккеистов подписать контракт. Из-за этого, якобы, даже сорвался контракт голкипера Адама Рейдеборна, который предпочел не связываться с клубом с такими «мутными» схемами.

«Динамо-Минск» показывает фестивальный хоккей для минской публики

Однако Дмитрию Квартальнову дали поработать еще и не прогадали. С каждым новым сезоном Квартальнова в Минске команда выглядит все более фактурной, собранной и, что важнее, играет в куражный хоккей. Минчане идут вторыми по заброшенным шайбам (133 шайбы) во всей лиге, уступая по этому показателю только «Магнитке» (148 голов).

Уже в прошлом сезоне «Динамо» было совсем другим. К плей-офф «зубры» подошли в непривычном статусе не андердогов, а как минимум равных соперников хандрящему ЦСКА. Победа в серии 4–2 по матчам стала закономерным итогом.

В текущем чемпионате минские «зубры» стали еще более привлекательными. Играя в хоккей, приятный глазу, белорусская команда добивается волевых побед и переламывает игры. Достаточно вспомнить, как мастерски «зубры» перебегали казанский «Ак Барс» на минском льду в начале ноября (4:3), проигрывая большую часть матча. Казанцев просто не хватило на те скорости, в которых действуют минчане в течение шестидесяти минут. Не оставили камня на камне «зубры» и от «Ак Барса» уже в Казани, разгромив команду Анвара Гатиятулина (3:7).

Фото: hcdinamo.by

Начиная с 22 октября, команда Дмитрия Квартальнова провела двадцать матчей, в которых уступила лишь четырежды. После победы над «Динамо» во вторник минское «Динамо» продлило серию с набранными очками до девяти матчей и плотно осело на втором место в Западной конференции. Отставание от первого на Западе «Локомотива» всего один балл.

При этом по потерянным очкам «Динамо-Минск» и вовсе лидирует – команда Дмитрия Квартальнова провела на четыре игры меньше, чем ярославцы. Это задел на безоговорочное лидерство в Западной конференции к финишу регулярки.

Квартальнову повезло с отсутствием лимита на легионеров

Нужно признать, что менеджмент «Динамо» работает значительно интереснее, чем большинство российских коллег. Но именно отсутствие лимита серьезно облегчает им задачу. Однако именно это преимущество стало одной из главных причин прорыва Дмитрия Квартальнова в Минске – здесь у него нет тех ограничений, которые он испытывал в ЦСКА, «Локомотиве» или «Ак Барсе».

Не последнюю роль играет и оборона с вратарской линией. Фактически вся оборонительная линия у него состоит из иностранных хоккеистов.

Это Тай Смит, Ксавье Уэлле, Джош Брукс, Роберт Хэмилтон и Николас Мелош. Наставник минского «Динамо» явно подтянулся в работе с защитниками по сравнению с казанскими временами. На сегодняшний день «Динамо-Минск» – команда, пропустившая меньше всех в КХЛ (73 шайбы). Для сравнения, на Востоке «Металлург» и «Ак Барс» пропустили по 100 шайб.

Фото: hcdinamo.by

Важнейшую роль играет вратарская линия. Она у Минска была сильна и в прошлом году при основном голкипере Василии Демченко, однако с приходом в команду Зака Фукале в Минске собралась безоговорочно сильнейшая во всей лиге вратарская линия. Но и стоит она недешево – зарплата Демченко составляет 35 миллионов рублей, а Фукале получает в Минске 80 миллионов, учитывая бонусы.

Так что сводить успехи минчан исключительно к фигуре Квартальнова тоже неверно. Грамотный менеджмент, отсутствие лимита и вложенные средства во вратарей дают свои плоды.

Квартальнов взращивает звездочек для КХЛ

При этом, нельзя не отметить, что далеко не только за счет легионеров выстраивает свою работу в Минске российский специалист. Как и в Казани, у Дмитрия Квартальнова в Минске растут молодые звезды, которых ему удалось довести до топового уровня в КХЛ. Главной из таких звездочек стал собственный белорусский воспитанник Виталий Пинчук. Уже в 21 год Виталий стал главной молодой звездочкой Минска, а в 23 года о нем уже говорят как о первом полевом белорусском хоккеисте, который способен перебраться в НХЛ и там заявить о себе.

«Он очень честный и прямолинейный парень, который сделал большой шаг вперед. Но поверьте, ему еще многое предстоит сделать. У него есть потенциал стать игроком высокого уровня, но впереди предстоит много работы, – рассказывает Квартальнов американскому изданию RG. – Мне звонят скауты, конечно, я хорошо о нем отзываюсь, но еще многое предстоит сделать. Мы много говорим о защите. В НХЛ, особенно для центрального нападающего, без нее ничего не получится. Многое будет зависеть от того, с каким тренером он в итоге окажется. Здесь, в «Динамо», его свобода в атаке очевидна, партнеры по звену очень ему помогают. Ему стоит попробовать себя в НХЛ. Что касается того, когда уехать, это решение за ним», – рассказал наставник минского «Динамо».

Фото: hcdinamo.by

В 35 матчах в нынешнем сезоне Пинчук набрал уже 34 (17+17) очка, идя практически по графику «очко за игру». Это третий результат среди бомбардиров всей КХЛ. Уступает Пинчук только Роману Канцерову (41 очко) и Сэму Энэсу с 39 баллами в активе.

Двадцатилетний Егор Бориков за 29 игр уже набрал 18 (9+9) очков. 21-летний Даниил Липский тоже показывает хорошую статистику: у него 13 (5+8) очков в 35 матчах.

Это показатель того, как тренер доверяет молодежи, как они это доверие чувствуют и не боятся раскрываться на льду.