«Динамо» из Электростали выиграло Суперкубок России в Казани

Сегодня женское «Динамо-Ак Барс» приняло дома в первой официальной игре сезона в Суперкубке России «Динамо-Электросталь» и уступило по буллитам со счетом 2:3.

Хозяева — обладательницы Кубка России 2020 года принимали чемпионок страны из Элекростали. Впервые женский Суперкубок был разыгран в 2019 году и тогда с минимальным перевесом 3:2 победу одержали казанские хоккеистки. Сегодня был второй розыгрыш.

В первой четверти на пятой минуте Елена Ефимова, замкнув прострел, вывела хозяек вперед, 1:0. В начале второго периода гостьи не реализовали пенальти и пропустили второй мяч — на 21-й минуте отличилась Мари Аванесова, 2:0. И все же на большой перерыв команды ушли при счете 2:1, электростальцы отквитали один мяч на 26-й минуте.

В третьей четверти гости-динамовки восстановили равновесие, 2:2. С таким счетом и закончилось основное время, хотя на последней минуте не повезло хозяйкам — мячик попал в перекладину ворот гостей.

Судьба Суперкубка в итоге решилась в серии буллитов, где точнее оказались электростальцы, реализовавшие два подхода против одного у казанок.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Электросталь) — 2:3 Б (1:0, 2:1, 0:1, 0:0).