«Динамо» и «Балтика» откроют сезон РПЛ 2025/26 очной встречей

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Сегодня московское «Динамо» и «Балтика» дадут официальный старт сезону РПЛ 2025/26. В столице России команды начнут очную встречу в 20:30.

Для Валерия Карпина данный матч станет первым официальным на посту главного тренера «Динамо». В прошлом сезоне «бело-голубые» под руководством Марцела Лички заняли третье место в чемпионате, пропустив вперед «Зенит» и «Краснодар».

«Балтика» по итогам сезона 2024/25 стала чемпионом Первой лиги. Калининградский клуб вернулся в РПЛ год спустя.