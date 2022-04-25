«Динамо-Ак Барс» завоевало Суперкубок России в хоккее на траве

Сегодня в казанском центре хоккея на траве был разыгран Суперкубок России, он достался хозяйскому «Динамо-Ак Барс», победившему «Динамо» (Электросталь) со счетом 3:2. Все голы со стандартов у казанцев забил Семен Матковский.

В последние двадцать лет только эти две динамовские команды разыгрывают главные трофеи в мужском хоккее на траве. В прошлом сезоне казанцы в 18-й раз выиграли чемпионат страны, но уступили электростальцам в финалах Кубка и Суперкубка России. И на этот раз казанцы с большим трудом взяли верх на своей площадке.

В нервной и позиционной борьбе хозяева первыми добились успеха после углового, 1:0, решающий удар нанес Семен Матковский.

Во второй четверти так же после подачи углового гости восстановили равновесие, 1:1. Сразу после начала третьего периода электростальцы по-хоккейному добили мяч в сетку, 1:2. Казанцы в концовке четверти опять же после углового сделали счет 2:2.

Решающим стал гол Матковского с пенальти в середине заключительной четверти, 3:2. Хет-трик Семена, принесший его команде первый трофей в сезоне.

Теперь в Казани пройдет розыгрыш Кубка России. А сегодня первыми свой Суперкубок разыграли женские команды из Казани и Электростали, по пенальти верх взяли подмосковные хоккеистки со счетом 3:2.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Электросталь) — 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).