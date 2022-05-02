«Динамо-Ак Барс» завоевал Кубок России по хоккею на траве в Казани

Сегодня на поле казанского Центра хоккея на траве хозяйское «Динамо-Ак Барс» принимало в финале Кубка России «Динамо» из Электростали. Со счетом 3:1 победили хозяева.

На прошлой неделе старые соперники уже встречались в Казани в матче за Суперкубок России, который уверенно, со счетом 4:1 выиграли казанцы. И вот второй кубок за неделю.

В первой четверти после мастерского броска Андрея Исаева хозяева повели. Но буквально через минуту электростальцы ответили своим голом – 1:1.

Во второй четверти забить никому не удалось. В самом начале третьего периода казанцам удалось выйти вперед. А решающим стал гол с пенальти, уверенно реализованного капитаном «Динамо-Ак Барс» Семеном Матковским менее чем за пять минут до конца встречи, 3:1. Кубок России в третий раз после 2005 года становится добычей казанцев.

7 мая стартует очередной чемпионат России.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Электросталь) — 3:1 (1:1, 0:0, 1:0, 1:0)