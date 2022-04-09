«Динамо-Ак Барс» завершило регулярку победой

Еще в прошлом туре женское казанское «Динамо-Ак Барс» обеспечило себе первое место в волейбольной Суперлиге по итогам регулярного чемпионата. Но ничего не значивший для казанок домашний матч последнего тура они выиграли на тай-брейке у «Тулицы».

При этом татарстанки играли сегодня без одной из своих лидеров, хорватской диагональной Саманты Фабрис, и главного тренера Ришата Гилязутдинова.

Первую партию представительницы Казани выиграли за явным преимуществом, сразу же уйдя в отрыв — 8:5, 14:10, 22:13. Примечательно, что два последние очка в сете хозяйкам принесла дебютант Елизавета Лукьянова, 25:14.

Но вторая партия прошла с явным преимуществом «Тулицы», 7:11, 16:21. Гостьи хорошо защищались и столь же успешно атаковали, заслуженно выиграв этот сет, 21:25.

И в третьей партии представительницы Тулы вели в счете — 7:10, 11:13. Не без труда хозяйкам удалось перехватить инициативу. Атака капитана динамовок Ирины Королевой, партия — 25:22.

Четвертый сет татарстанки начали вроде бы уверенно — 8:6, но очень скоро соперницы выровняли игру — 16:18. Упорная концовка — 22:25, но в итоге удача улыбнулась «Тулице» — 22:25.

Уязвленные хозяйки тай-брейк провели на одном дыхании, не оставив соперницам шансов — 10:3, 13:5. Точку в сете и матче поставила Лукьянова, 15:5.

В первом матче одной четвертой финала плей-офф 14 апреля «Динамо-Ак Барс» примет дома краснодарское «Динамо».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Тулица» (Тула) — 3:2 (25:14, 21:25, 25:22, 22:25, 15:5).