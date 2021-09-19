«Динамо-Ак Барс» завершило предварительный этап Кубка России без побед

Сегодня в Саратове завершился предварительный этап женского волейбольного Кубка России. Казанское «Динамо-Ак Барс» в последнем туре проиграло со счетом 0:3 «Уфимочке», завершив выступление без побед.

Напомним, что на данном этапе Кубка страны динамовки выступали вторым составом молодежной команды — первый играл в Туле на молодежном кубке, основной готовился дома к чемпионату России.

В первом сете более взрослые уфимки без особых проблем довели партию до победного конца — 25:16. Но вторую партию юные динамовки провели по-боевому, даже вели с преимуществом в три очка — 6:9. Немалых трудов соперницам стоило, чтобы переломить ход борьбы — 25:17.

В третьей партии «Динамо-Ак Барс» смог противостоять соперницам только в начале сета — 2:3, 4:4, после чего и эта партия была проиграна, 25:14. Тем не менее спортсменки получили бесценный опыт сражений с более взрослыми и мастеровитыми соперницами, к тому же в силу регламента команда из Казани вышла в следующий этап Кубка России.

25–26 сентября на своей площадке «Динамо-Ак Барс» проведет два товарищеских матча с нижегородской «Спартой».

«Уфимочка» (Уфа) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:17, 25:14).