«Динамо-Ак Барс» вышло в полуфинал плей-офф

В ответном матче 1\4 финала плей-офф женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» обыграло в Краснодаре «Динамо» со счетом 3:0 и вышло в полуфинал.

В первом матче четвертьфинала в Казани наши девушки с огромным трудом обыграли восьмую команду регулярного чемпионата на тай-брейке, 3:2.

И в Краснодаре хозяйки вновь дали бой победительницам регулярного чемпионата. Первый сет прошел в очень упорной и равной игре. Поначалу инициативой владели южанки — 5:3, 12:10. Лишь в середине сета наши девушки перехватили инициативу — 12:14, 20:23. Точку в упорном сете поставила Ангелина Лазаренко, 23:25.

Столь же упорно прошла и вторая партия. Но на этот раз наши девушки сразу захватили инициативу в свои руки, 7:10, так и не позволив кубанцам даже сравнять счет. 19:23 после атаки Татьяны Кадочкиной, удар Веры Ветровой, партия — 21:25.

В третьей партии после ровного начала — 4:4, гости быстро перехватили инициативу. Как ни сопротивлялись краснодарки — 13:14, но казанки уверенно увели игру. В полную силу заработал казанский блок — 15:20. Именно на блоке гости заработали победное очко в партии и матче, 17:25.

«Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (23:25, 21:25, 17:25). «Динамо-Ак Барс» выиграло серию со счетом 2-0 и вышло в полуфинал.