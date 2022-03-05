«Динамо-Ак Барс» выиграло у «Протона» на тай-брейке

Очень тяжелой получилась очередная победа казанского «Динамо-Ак Барс» в чемпионате российской женской волейбольной суперлиги. Казанки обыграли в Саратове «Протон» со счетом 3:2.

Прежде всего отметим, что в составе казанок по-прежнему играют легионеры — мексиканка Саманта Брисио и хорватка Саманта Фабрис.

Первую партию хозяйки провели очень уверенно, заслуженно выиграв ее со счетом 25:18. Столь же упорно прошла и вторая партия, в концовке которой удача оказалась на стороне наших девушек. Точку в сете поставила Татьяна Кадочкина, 20:25.

Третья партия прошла под диктовку динамовок, которые уверенно вели в счете, итог 16:25 после удара Екатерины Лазаренко. А вот четвертый отрезок игры заслуженно выиграли саратовки, которые не позволили соперницам даже сравнять счет, 25:17.

Вполне ожидаемо упорной получилась пятая партия, которую лучше начали динамовки — 3:5 от рук Брисио. «Протон» сумел выровнять ситуацию и даже выйти вперед, 9:8, однако мощный контрудар гостей позволил им вырвать победу на тай-брейке и в матче, 11:15.

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:18, 20:25, 16:25, 25:17, 11:15). Казанки продолжают возглавлять турнирную таблицу суперлиги. 12 марта дома они примут краснодарское «Динамо».