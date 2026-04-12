«Динамо-Ак Барс» встретится с «Заречье-Одинцово» в третьем матче финальной серии

Фото: dinamo-kazan.com

Казанский «Динамо-Ак Барс» 12 апреля продолжит борьбу за золотые медали чемпионата России – третий матч финальной серии с «Заречьем» пройдет в Одинцово и начнется в 17:00. Если серия не завершится, команды вновь встретятся 14 апреля в 19:00, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Вторая игра финала Суперлиги завершилась без неожиданностей: казанская команда увеличила преимущество в серии до 2:0, вновь победив со счетом 3:1. При этом, несмотря на повторение результата первого матча, качество игры оказалось менее стабильным – обе команды допускали немало ошибок. Это коснулось и «Заречья», которое в первой встрече выглядело более собранно, но во втором матче допустило больше сбоев.

Преимущество 2:0 делает «Динамо-Ак Барс» фаворитом перед выездной игрой в Одинцово. Команде Зорана Терзича достаточно одной победы, чтобы вернуть чемпионский титул в Казань. Развязка серии может наступить уже в ближайшем матче. Для «Заречья» же домашняя встреча становится последним шансом сохранить интригу, которая после игр в Казани заметно снизилась.

При этом дополнительным фактором для казанской команды остаются воспоминания о прошлом сезоне, когда финальная серия также начиналась с преимущества 2:0, однако после выездных матчей в Калининграде титул был упущен. В этом году команда намерена избежать повторения такого сценария.

Блокирующая Таисия Коновалова после второго матча отметила, что команда не собирается уступать и намерена бороться за победу до конца. По ее словам, игроки не хотят повторения прошлогодней ситуации и рассчитывают добиться чемпионства, несмотря на сложный выездной матч в Одинцово, к которому команда планирует подойти с максимальной самоотдачей.