Волейболистки «Динамо-Ак Барс» вновь проиграли в «бронзовой» серии

Во втором матче плей-офф женской волейбольной суперлиги за третье место казанское «Динамо-Ак Барс» уступило столичному «Динамо» со счетом 2:3.

После вчерашнего поражения (2:3) казанки не имели права второй раз подряд проиграть на своей площадке. Но в итоге вновь проиграли с таким же счетом.

Первую партию хозяйки выиграли, уступая по ходу сета 13:17. Но на подачах мексиканки Саманты Брисио, включая эйс, казанки дожали москвичек к концовке, 25:23.

Еще увереннее казанки провели второй сет, в котором лидировали с самого начала, — 3:0, 19:13. Итог 25:19.

Третья партия прошла с преимуществом москвичек — 6:11, 15:20, 17:23. Словом, гости заслуженно выиграли этот сет, 19:25.

В ровной четвертой партии долго лидировал казанки — 4:1, 17:15, но в концовке удача улыбнулась гостям, 23:25.

На тай-брейке перевес хозяек (9:7) быстро был нивелирован гостями, они и сохранили хладнокровие в конце, 13:15.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:23, 25:19, 19:25, 23:25, 13:15).

Счет в серии до трех побед стал 0-2, следующий матч команды проведут в Москве 8 мая.