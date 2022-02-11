«Динамо-Ак Барс» вновь проиграло «Фенербахче»

В последнем домашнем матче группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» со счетом 0:3 проиграло турецкому «Фенербахче».

Этот матч был перенесен из-за ковида у игроков турецкой команды. Именно в Стамбуле в первом туре казанки потерпели единственное поражение на тай-брейке, ведя в счете 2-0 по партиям. Сегодня в случае победы «Динамо» могло выйти на первое место в группе, дающее прямой выход в плей-офф. Но турчанки второй раз обыграли казанскую команду.

В первой партии у гостей полетела подача. Сразу подчеркнем, что больше всего хлопот хозяйкам принесла недавняя звездочка, 17-летняя Арина Федоровцева. За две первые партии она набрала 16 очков. Словом, первую четверть «Фенербахче» выиграл уверенно, не позволил довести дело до нервной концовки, 20:25 после атаки Федоровцевой.

Чуть лучше дела у динамовок пошли во втором сете. Хозяйки не позволяли гостям уйти в отрыв — 17:19, 22:24. Но и на этот раз турчанки довели партию до победы, 22:25.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия. «Фенербахче» уверенно вел игру, превосходя казанок по всем статьям. Победа в сете, 19:25, победа в матче. Таким образом, «Фенербахче» за тур до конца группового этапа гарантировал себе первое место.

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 0:3 (20:25, 22:25, 19:25). В последнем туре в Болгарии казанки 15 февраля сыграют с «Марицей».