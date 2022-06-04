«Динамо-Ак Барс» вновь обыграло москвичей

Обыграв вчера в домашнем матче чемпионата России по хоккею на траве столичный ЦОП Москомспорта, сегодня казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно победило гостей. На этот раз со счетом 5:1.

В первой четверти очень скоро Рифат Замалутдинов замкнул прострел во вратарскую, 1:0. Затем цели достиг хороший удар Александра Гилева с острого угла, 2:0.

Во втором периоде публика голов не увидела. А в начале третьей четверти Линар Фаттахов хладнокровно замкнул еще один прострел во вратарскую, 3:0. Мощный удар Павла Голубева метров с десяти всего через минуту — 4:0. Гости смогли отыграть один мяч с углового, 4:1. Но и только.

Казанцы поставили красивую точку в матче в последней четверти, когда Николай Янкун после подачи углового сильнейшим ударом отправил мяч в девятку, 5:1.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — ЦОП Москомспорта (Москва) — 5:1 (2:0, 0:0, 2:1, 1:0).