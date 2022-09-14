«Динамо-Ак Барс» вернуло себе лидерство, одолев главного конкурента

В чемпионате России по хоккею на траве 19-кратный чемпион страны — казанское «Динамо-Ак Барс» на своем поле дважды обыграло главного конкурента — «Динамо-Электросталь» и вернуло себе лидерство.

Дважды уступив единственному конкуренту в Электростали в первом круге, казанцы оказались вынуждены довольствоваться вторым местом. Правда, уже в финале мужского турнира Всероссийской спартакиады команда Араика Маргаряна под флагом сборной Татарстана убедительно взяла верх над электростальцами, выступавшими в качестве сборной Московской области. А теперь казанцы не упустили своего шанса и в чемпионате страны.

В первой встрече хозяева взяли верх над «Динамо-Электросталью» со счетом 4:1 и догнали конкурентов в турнирной таблице. Голы у победителей забили Артур Атаев, Николай Янкун, Александр Гилев и Денис Стариенко. У гостей единственный мяч провел Марат Хайруллин.

В повторном поединке перевес хозяев оказался еще более очевидным, они не позволили соперникам забить ни разу — 4:0. Отличились Гилев (дважды), Алексей Соболевский и Алексей Майоров.

После 18 матчей в активе казанцев теперь 45 очков, электростальцев — 42. В следующем туре 19 и 20 сентября в Москве казанцы встретятся с «ЦОП Москомспорта».