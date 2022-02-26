«Динамо-Ак Барс» упрочило свое лидерство в суперлиге

В очередном домашнем матче женской волейбольной суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:0 обыграло «Минчанку», сохранив лидерство в турнире.

В первой партии хозяйки практически не выпускали лидерство из своих рук, лишь поначалу игра была равной — 7:7. Постепенно казанская команда усилила свой прессинг, решающим стал рывок 5-0, счет изменился с 16:14 на 21:14. В итоге уверенная победа в партии, 25:19 после подачи минчанок в аут.

Во втором сете картина игры мало изменилась. На этот раз казанские волейболистки сразу стали уходить в отрыв, 9:4, 16:13. И главное, полетела подача у наших девушек, три эйса за партию. 19:15 на вылет подала Лазаренко, 23:17 — эйс Ветровой. Вот и партия, 25:18.

Третья партия началась с небольшого рывка минчанок, 0:2. Но этот эпизод быстро забылся, поскольку казанские волейболистки очень скоро вернули соперниц на место — 6:3. Что на подаче, что на блоке, что на приеме наши девушки были лучше. Поэтому и выиграли партию — 25:17 и матч, сохранив за собой лидерство в суперлиге.

«Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — «Минчанка» (Минск, Белоруссия) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:17). В следующем туре 5 марта в Саратове казанская команда сыграет с «Протоном».