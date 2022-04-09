«Динамо-Ак Барс» укрепляет состав перед плей-офф

Сегодня казанское женское волейбольное «Динамо-Ак Барс» пополнило свои ряды двумя спортсменками. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Казанцы заключили контракт с перспективной молодой диагональной Елизаветой Лукьяновой, а также вернули из аренды свою воспитанницу — доигровщицу Татьяну Костину.

Лукьянова перешла из одинцовского «Заречья», где была лидером. Она входит в топ-12 бомбардиров Суперлиги, набравших более 400 очков, — у Елизаветы 417 очков за 24 матча. Впечатляют высокий рост спортсменки, 199 сантиметров, и атлетичное телосложение, которые обещают замечательную волейбольную карьеру. Особенно — в амплуа диагональной.

Уже сегодня Лукьянова дебютировала в рядах татарстанской команды в игре с тульской «Тулицей».