«Динамо-Ак Барс» сыграл вничью с «Кузбассом» и идет без поражений в Кубке России

Казанское «Динамо-Ак Барс» сегодня сыграло вничью в Кемерово с хозяйским «Кузбассом» со счетом 4:4 на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом.

Первыми отличились сибиряки, выход один на один использовал Симон Янссон. В середине тайма Михаил Тюко с углового восстановил равновесие, 1:1. Затем Данияр Самигуллин с пенальти вывел казанцев вперед, но незадолго до перерыва хозяева тоже забили, 2:2.

После перерыва Антон Шевцов с близкого расстояния вновь вывел динамовцев вперед, на что Янссон ответил своим дублем, 3:3. Самигуллин второй раз четко использовал пенальти, и вновь в концовке сибиряки восстановили равновесие. Боевая ничья, 4:4.

Завтра казанцы сыграют с нижегородским «Стартом».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Кузбасс» (Кемерово) — 4:4 (2:2)

Голы забили: Тюко (27), Самигуллин (31, 66 — оба с пенальти), Шевцов (53) — Янссон (9, 62), Ничков (43), Борисенко (87). Штраф 40-50.