«Динамо-Ак Барс» сыграет с «Уралочкой» в Калининграде в рамках Кубка Легенд

Фото: dinamo-kazan.com

В Калининграде волейболистки казанского «Динамо-Ак Барса» встретятся с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области в рамках второго тура Кубка Легенд имени В. И. Саввина.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

Казанская команда подходит к этой игре после поражения от «Тулицы» (1:3) в первом матче калининградского этапа. Несмотря на осечку, «Динамо-Ак Барс» сохраняет лидерство в группе А, имея в активе 7 очков после трех игр.

«Уралочка-НТМК» пока идет на третьем месте с 3 очками. В стартовом матче тура уралочки уступили калининградскому «Локомотиву» со счетом 0:3.

Напомним, что в первом круге в Екатеринбурге «Динамо-Ак Барс» уже обыгрывало «Уралочку» – 3:1.

Кубок Легенд – традиционный предсезонный турнир, в котором участвуют восемь сильнейших женских команд Суперлиги.

В 2024 году именно «Динамо-Ак Барс» стало первым обладателем этого трофея.