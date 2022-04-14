«Динамо-Ак Барс» стартовало в плей-офф с нервной победы

В первом матче одной четвертой финала плей-офф женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке обыграло краснодарское «Динамо» со счетом 3:2.

Изначально казалось, что шансы на победу хозяек, победительниц регулярного чемпионата, и гостий, которые смогли занять в нем лишь восьмое место, несопоставимы. Но уже первая партия подтвердила, что в плей-офф никакие прогнозы не работают.

Кубанки вчистую выиграли стартовый сет, превзойдя казанских девушек по всем статьям. 1:3, 4:7, двойной перевес — 8:16. Игра у хозяев совершенно не шла. Закономерный и неприятный исход для фавориток — 14:25.

Второй сет ожидаемо прошел в совершенно ином ключе. Уязвленные хозяйки быстро вернули свою игру в привычное русло — 4:1. 10:5. Впрочем, гостьи, конечно, сопротивлялись — 11:10, а потом даже восстановили равновесие, 13:13. Без особых усилий татарстанки вернули соперниц на место, 23:17. Фирменный удар мексиканки Саманты Брисио, партия — 25:18.

Третья партия прошла в упорнейшей борьбе — 7:7, 13:13. Но в середине сета кубанки стали лучше защищаться, что позволило им постепенно выйти вперед — 14:16, 16:19, 19:22. И как ни старались представительницы Казани, но спасти партию им не удалось, 21:25.

Четвертый сет предсказуемо дошел до нервной концовки — 10:10, 20:20. В итоге нервы оказались крепче у казанских девушек. Точку в партии поставила Ангелина Лазаренко, 26:24.

Победитель матча определился на тай-брейке. И здесь никто не хотел уступать — 2:2, 5:5, 10:10. В итоге в концовке нервы крепче вновь оказались у татарстанок, вырвавших победу в партии и матче, 16:14.

Ответный матч в серии до двух побед пройдет 16 апреля в Краснодаре.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (14:25, 25:18, 21:25, 26:24, 16:14).