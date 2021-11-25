Волейболистки «Динамо-Ак Барс» стартовали в Лиге чемпионов с поражения

В первом туре группового турнира женской волейбольной Лиги чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» уступило в Стамбуле «Фенербахче» со счетом 2:3, выиграв две первые партии.

Главной интригой этой встречи был спор казанок с российской легионеркой «Фенербахче» Ариной Федоровцевой, ставшей звездой в Казани. Закончив этим летом среднюю школу, Арина решила попытать счастья в Турции. Вместе с ней цвета стамбульского клуба защищает еще одна волейболистка сборной России — Анна Лазарева, родная сестра связующей «Динамо» Екатерины Лазаревой. Добавим, что главный тренер казанок Ришат Гилязутдинов из-за болезни остался в Казани, игрой команды в Стамбуле руководил старший тренер Сергей Сикачев.

В первом сете гости сразу послали турчанок в нокдаун — 2:13. Очень велико было преимущество динамовок на блоке, 1-6 за партию. Первое очко у хозяек заработала Федоровцева, второе — Лазарева. Остальные очки казанки поначалу сами дарили неточными подачами. В середине сета «Фенербахче» встрепенулся, сократив отрыв до 10:15. Но изменить ход партии турчанкам не удалось. Слишком велико было преимущество «Динамо», 15:25, подача в аут — партия.

Во втором сете вполне ожидаемо борьба обострилась. Однако не сразу, но постепенно казанки стали уходить вперед, 5:6, 11:13, рывок — 13:19. Но в концовке разыгралась Федоровцева, отметившаяся в том числе и фирменным эйсом, 18:22. Поэтому концовка получилась нервной. Точку в партии поставила Татьяна Кадочкина, 22:25.

Третья партия прошла уже под диктовку «Фенербахче», динамовки стали чаще ошибаться и хуже атаковать — 6:4, 10:7, 14:10, 17:12. Замены не помогают, хотя именно в этой партии оказались друг против друга через сетку сестры Лазаревы. Словом, турчанки заслуженно выиграли эту партию. Эйс Анны Лазаревой, блок, партия — 25:17.

Четвертый сет прошел в режиме качелей — то одна команда вырывалась вперед, то другая — 2:5, 12:11, 14:16, 19:17. Но в концовке «Фенербахче» был точнее и спокойнее, они меньше ошибались. Заслуженно выигранная партия, точку в которой поставила Федоровцева, 25:21.

На тай-брейке хозяйки продолжили громить «Динамо» — 5:0, 8:3. Гости потеряли свою игру. «Фенербахче» уверенно и заслуженно берет пятый сет, 15:7, и выигрывает матч. Лучшими у хозяек были Федоровцева и Лазарева.

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Динамо-Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:2 (15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7).

В следующем туре 7 декабря дома динамовки примут французский «Безье». А в рамках российской суперлиги 29 ноября «Динамо-Ак Барс» сыграет дома с саратовским «Протоном».