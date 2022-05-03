«Динамо-Ак Барс» стартовало в «бронзовой» серии с поражения

В первом матче женской волейбольной суперлиги в серии за третье место казанское «Динамо-Ак Барс» на своей площадке уступило столичному «Динамо» со счетом 2:3.

За игрой помимо зрителей наблюдали волейболисты «Зенита-Казань», «Белогорья» и «Локомотива», участники приближающегося «Финала шести».

Первый сет казанские волейболистки выиграли уверенно – 25:16. Однако во второй партии московская команда сумела в нервной концоке счет сравнять – 23:25. Третий сет уже столичное «Динамо» выглядело сильнее, добившись уверенной победы.

В упорной борьбе казанские волейболистки сравняли счет в четвертой партии – 25:23. Но в пятой решающей партии точнее атаковала московская команда – 13:15 и вырвала победу в матче.

Завтра команды вновь сыграют в Казани.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:16, 23:25, 19:25, 25:23, 13:15)