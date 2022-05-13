«Динамо-Ак Барс» стартовал в чемпионате России с победы

19-кратный чемпион России по хоккею на траве казанское «Динамо-Ак Барс» в первом матче чемпионата страны обыграл на своей площадке азовскую «Тану» со счетом 3:0.

После недавних побед в Кубке России и Суперкубке России казанцы победили и в первой игре чемпионата страны. В первой четверти хозяевам не удалось преодолеть оборону азовцев. А во второй Семен Матковский дважды забил после розыгрышей углового, 2:0.

В третьей четверти забить никому не удалось, а в середине заключительного периода Линар Фаттахов поставил точку в матче, 3:0. Уверенная победа хозяев.

Завтра команды вновь сыграют в Казани.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Тана» (Азов — 3:0 (0:0, 2:0, 0:0, 1:0)