«Динамо-Ак Барс» стало серебряным призером чемпионата России по индорхоккею

Казанский клуб по хоккею на траве «Динамо-Ак Барс» принял участие в чемпионате России по индорхоккею (в зале) спустя 17 лет и завоевал серебряные медали. Первый этап чемпионата России по индорхоккею состоялся с 6 по 8 января в Екатеринбурге. Второй этап прошел с 26 по 29 января в Электростали.

В итоге, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) остался на третьем месте, набрав 21 очко. У динамовцев Казани – 22 очка – и серебряные медали чемпионата России. Золотые награды получили хоккеисты «Динамо-Электростали» (28 очков).

Лучшими хоккеистами индорсезона 2022 года стали: вратарь – Артем Дряницын («Динамо-Строитель»), защитник – Евгений Артемов («Динамо-Электросталь»), нападающий – Павел Голубев («Динамо-Ак Барс»). Лучшим игроком турнира признан Михаил Проскуряков («Динамо-Электросталь»).

Главный тренер казанцев Араик Маргарян подвел итоги турнира. «Для нас участие в чемпионате по индорхоккею - хороший опыт. Мы ведь 16-17 лет не играли в индорхоккей, поэтому соревнования стали для команды, так сказать, новым этапом в истории клуба. И я доволен, что основные тренерские установки на обоих этапах чемпионата наша команда выполнила – набралась опыта в данном виде спорта, достойно себя показала. И с медалями домой вернулась. Работать нам всегда есть над чем. Будем делать выводы, развиваться и двигаться дальше и только вперед», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.