«Динамо-Ак Барс» стало первым полуфиналистом женской Суперлиги
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» первыми среди всех участников плей-офф вышли в полуфинал Суперлиги.
Во втором матче четвертьфинала казанские спортсменки вновь оказались сильнее представительниц «Тулицы».
Подопечные Зорана Терзича добыли волевую победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи 0:1.
Лучшим бомбардиром встречи стала диагональная казанской команды Юлия Столбова, набравшая 23 очка при 51% реализации атак и показателе полезности +17.