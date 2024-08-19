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«Динамо – Ак Барс» сменил логотип и рассказал, что символизирует каждый элемент
Волейбольный клуб (ВК) «Динамо-Ак Барс» в сезоне 2024/25 года выступят под обновленным логотипом. Фото отличительного знака команды опубликовала пресс-служба ВК.
«Слоган визуального образа — «Храним традиции, продолжаем историю». С динамичной и актуальной эмблемой мы вступаем в новый сезон, чтобы защитить титул чемпионов России и одержать победу в других турнирах», — говорится в сообщении.
Интересно, что в новом логотипе зашифрованы несколько смыслов. Так, шесть лепестков ромашки символизируют 6 полевых игроков, объединенных вокруг литеры «Д». Литера отражает принадлежность спортивному обществу с вековой историей. Динамика рисунка ромашки соответствует Динамо-машине и является символом её постоянного движения, силы и энергии. А божья коровка на одном из лепестков – это некий талисман команды.
Фото: «Динамо-Ак Барс» (старый / новый логотип)
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