«Динамо – Ак Барс» сменил логотип и рассказал, что символизирует каждый элемент

Волейбольный клуб (ВК) «Динамо-Ак Барс» в сезоне 2024/25 года выступят под обновленным логотипом. Фото отличительного знака команды опубликовала пресс-служба ВК.

«Слоган визуального образа — «Храним традиции, продолжаем историю». С динамичной и актуальной эмблемой мы вступаем в новый сезон, чтобы защитить титул чемпионов России и одержать победу в других турнирах», — говорится в сообщении.

Интересно, что в новом логотипе зашифрованы несколько смыслов. Так, шесть лепестков ромашки символизируют 6 полевых игроков, объединенных вокруг литеры «Д». Литера отражает принадлежность спортивному обществу с вековой историей. Динамика рисунка ромашки соответствует Динамо-машине и является символом её постоянного движения, силы и энергии. А божья коровка на одном из лепестков – это некий талисман команды.

Фото: «Динамо-Ак Барс» (старый / новый логотип)