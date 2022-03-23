«Динамо-Ак Барс» с трудом победило в Челябинске

В очередном матче женской волейбольной Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» вырвало победу в Челябинске у «Динамо-Метар» со счетом 3:2.

Первую партию лучше и увереннее провели уралочки, заслуженно победившие в стартовом сете со счетом 25:18. Но вторую партию с большим преимуществом выиграли уже казанские девушки — характерен счет, 25:14.

Самой упорной получилась третья партия, судьба которой решилась лишь в самой концовке, где нервы крепче оказались у хозяек, 25:23. Пришлось представительницам Казани форсировать события в четвертом сете, который они уверенно выиграли. На волне успеха гостьи столь же уверенно взяли верх и на тай-брейке, 15:9.

Трудная, но заслуженная победа лидеров турнира. Ключевым стало преимущество татарстанок на подаче, 7–3 по эйсам. На блоке гостьи тоже были лучше, 15–13. Самым результативным игроком матча стала Татьяна Кадочникова из Казани, набравшая 23 очка.

В следующем туре 26 марта дома «Динамо-Ак Барс» примет «Липецк».

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) - 2:3 (25:18, 14:25, 25:23, 16:25, 9:15).